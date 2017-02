Brann i to-etasjes bolig på Frei

Saken oppdateres.

Litt før klokken halv ti meldte politi og brannvesen om brann i en bolig på Frei i Kristiansund. Alle nødetater rykket ut til Gamle Kvalvågvei, og det jobbes nå med å slukke brannen.

Ifølge 110-sentralen skal brannen ha spredd seg gjennom to etasjer. Det skal ikke ha vært folk i boligen da brannen startet.

Brannvesenet opplyser at de har kontroll på brannen og at det ikke skal være fare for spredning.

Røykdykkere har startet med å rive inne i huset, for å komme til brannen som sitter i et etasjeskille og utvendig bak borkledningen, forteller Anja Lereng ved 110-sentralen.

Det ble funnet ammunisjon i huset, men den er ikke eksponert for brannen.

Huset skal være bygget i 1842 og er et tømmerhus.