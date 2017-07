Bil på taket etter ulykke

En bil har havnet på taket etter et trafikkuhell på Ellingsøya utenfor Ålesund. Politiet har akkurat kommet frem til stedet og kan fortelle at det var to personer i bilen, og begge er ute av bilen og bevisste. Den ene av de skal blø fra hodet. Fylkesvei 107 blir stengt for en periode.