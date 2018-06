Ber om samhald for skipstunnel

– Dei fire vestlandsfylka må stå saman i arbeidet for å få realisert Stad skipstunnel. Det seier fylkesordføraren i Sogn og Fjordane, Jenny Følling. Skipstunnelen vil gjere mogleg for båtar å unngå det usikre Stadhavet. Prosjektet ligg inne i Nasjonal transportplan, men ein ny rapport sår tvil om nytten. No vil Følling ha med Vestlandsrådet for å sikre at skipstunnelen blir realisert.