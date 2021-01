Ber om hjelp til brannofre

Sist laurdag morgon blei ti personar heimlause i ein bustadbrann på Aspøya i Ålesund. To kvinner mista livet i brannen. No ber Kirkens Bymisjon om hjelp til dei som er råka av brannen. I tillegg har det blitt opprett ein privat Spleis for å samle inn pengar til ofra. Høyr heile intervjuet med Anne Karin Zeitz i Kirkens Bymisjon her: