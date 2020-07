Ber om 3 år og 8 månaders fengsel

Aktor Magne Nyborg ber om 3 år og 8 månaders fengsel for trenaren som er tilalt for overvaking av 26 jenter og gutar han var trenar for. Mannen er også tiltalt for eitt tilfelle av sove-valdtekt. Nyborg meiner mannen har gjort seg skuldig i overgrep mot barn og unge over veldig lang tid og på ein særleg innvaderande måte. Nyborg ber også om inndraging av to spion-knaggar, tre spion-klokker, ein røykvarslar med kamera, fleire pcar og minnekort.