Ba om 2 års fengsel

Påtalemyndighetene ba om fengsel i to år og tre måneder for en av de tiltalte i en korrupsjonssak i Molde, skriver rbnett. (Krever innlogging) Det er til sammen tre tiltalte som er tiltalt for økonomisk utroskap. Det ble lagt ned påstand om 1 år og 8 mnd og fem måneder for de to andre. Advokatene til de tiltalte holder sine prosedyrer fredag.