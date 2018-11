Åtvarar mot frislepp

Taxiforbundet i Møre og Romsdal åtvarar mot frislepp for talet på taxiløyver. Endringar i drosjereguleringa er til høyring og var tema i samferdselsutvalet denne veka. Fylkesleiar Per Morten Bjørlykke i Taxiforbundet fryktar det vil rasere drosjetilbodet i distrikta, der distriktsdrosjene for eksempel kan søke seg inn til byane på fredags- og laurdagskveldane. Høgres Heidi Nakken i samferdselsutvalet forsvarar frislepp og seier meir konkurranse er sunt.