Are Kalvø nominert til Heddapris

Are Kalvø fra Stranda er nominert til Heddaprisen i kategorien beste scenetekst for sin oversettelse av The Book of Mormon. Forestillinga er også nominert til flere andre priser. Heddaprisen er norsk teaters høyeste utmerkelse og deles i år ut for 21. gang. I alt er det nominerte i 11 klasser. Årets priser deles ut på Oslo Nye Teater søndag 17. juni.