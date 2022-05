Åpner nytt anlegg

Skjerneset-gruppen fra Averøy får konsesjon til produksjon av øyerogn fra rognkjeks. Konsesjon gis for et maksimalt antall av 5000 rognkjeks og 1500 liter rogn. Dette skal skje på Sørøya i Finnmark. I en pressemelding opplyser selskapet at de fram til nå har produsert øyerogn fra sitt anlegg på Averøy. Denne aktiviteten blir nå flyttet til Sørøya og anlegget på Averøy er samtidig bygd om til klekking og påvekst i tidlig livsfase av arten berggylte.