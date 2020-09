Åpen folkekirke om samlivsform

Åpen folkekirke mener det må bli en slutt på at arbeidsgivere i Den norske kirke (DNK) benytter seg av spørsmål om samlivsform ved ansettelser. De oppfordrer alle arbeidsgivere i DNK til å avslutte praksisen. – Vi må ha en prinsipiell avklaring til hvordan DNK som trossamfunn skal forholde seg til dette, og da ønsker vi at DNK skal si at vi ikke benytter oss av unntaket i diskrimineringslovverket, sier leder i Åpen folkekirke, Gard Sandaker-Nielsen.