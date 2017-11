Ap: – Dette er fortellingen om sløsing med fengselsmillioner

Maria-Karine Aasen-Svensrud, stortingsrepresentant (Ap). Foto: Vestfold Arbeiderparti

– Dette er først og fremst fortellingen om sløsing med millioner, sier Maria-Karine Aasen-Svensrud som er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Hun reagerer sterkt på at regjeringen vil fornye leieavtalen med Norgerhaven fengsel i Nederland. Dette til tross for at det er 284 ledige plasser i norske fengsler.

– Alle forstår hvor høl i hodet det er at vi bruker penger på å leie fengselsplasser i Nederland, når våre fengsler har ledig kapasitet, sier Aasen-Svensrud videre.

Norge har leid soningsplasser i det nederlandske fengselet siden 2015, da var soningskøene så lange at varetektsfengslede måtte slippes fri for å gjøre plass til domfelte.

Også Senterpartiet reagerer på regjeringens avgjørelse.

Jenny Klinge, justispolitisk talskvinne (Sp). Foto: Roar Halten / NRK

– Regjeringen har brukt leieavtalen som en sovepute de siste årene, og ikke bygget opp kapasiteten i norske fengsler parallelt med avtalen, sier justispolitisk talskvinne Jenny Klinge.

Hun sier at partiet hennes har vært mot leieavtalen siden starten.

– Regjeringen har prioritert feil, og ikke bygget opp soningsplasser her til lands. Det er absolutt ikke god justispolitikk. Det er ille at det blir brukt over 300 millioner på leieavtalen, når man kunne brukt disse midlene til å bygge flere fengselsplasser her, mener Klinge.

Kontroversiell løsning

Oslo SVs Petter Eide, som er medlem i justiskomiteen, er enig i at pengene heller burde bli brukt i Norge.

Oslo SVs Petter Eide sitter i justiskomiteen. Foto: Helge Carlsen / NRK

– Dette henger ikke på greip, vi synes at pengene til kriminalomsorgen skal brukes i Norge. Det er vanskelig å forstå at avtalen utvides til høsten 2019, sier han.

Han legger også vekt på at det kan være lettere å komme ut i samfunnet igjen etter endt soning dersom man soner i Norge, og mener regjeringens løsning på soningskøproblemet kunne vært bedre.

– Det er en kontroversiell løsning regjeringen har lagt opp til, og det er ytterligere kontroversielt at de har valgt å forlenge den, sier Eide.

Fornyet avtalen

Regjeringen inngikk avtalen for to år siden, og har mulighet for å forlenge avtalen med ett år om gangen. Det vil regjeringen gjøre, og i statsbudsjettet er 89,2 millioner i bevilget til forlengelsen som går til september i 2019. Til sammen har avtalen kostet 302 millioner kroner.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp). Foto: Olav Heggø / Fotovisjon

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen sier at det ikke er et mål å bruke 100 prosent av kapasiteten i norske fengsler.

– Vi må stille varetektsplasser til rådighet for politiet og ha mulighet til å kunne flytte innsatte ved behov, sier han.

Statssekretær Himanshu Gulati (Frp) forteller at det er et langsiktig mål å ha plass til alle innsatte i norske fengsler.

Himanshu Gulati (Frp) er statssekretær ved Statsministerens kontor. Foto: Fremskrittspartiet

– Vi har satt i gang arbeidet med nytt fengsel i Agder, som betyr hundrevis av nye fengselsplasser i Norge. Når dette er klart om noen år vil vi trolig ikke ha behov for fengselet i Nederland, sier han.

NRK vil presisere at avtalen om forlengelsen ikke er underskrevet ennå, men at regjeringen vil forlenge den. Justisministeren i Nederland er også orientert om ønsket.