Anbefaler gigantfengsel i Ålesund

Det anbefales å bygge tre nye gigantfengsel på Vestlandet - og legge ned resten, viser en ny konseptvalgtutgreiing (KVU) Bergens Tidende skriver om. Regjeringen mener likevel at det ikke er grunnlag for å bygge tre ny fengsler for å erstatte dem med dagens ti. Konsulentselskapet anbefaler å legge gigantfengslene til Ålesund, Bergen og Stavanger, mens Hustad fengsel og dagens Ålesund fengsel er blant dem utvalget mener bør erstattes.