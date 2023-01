Det er klart etter eit møte i formannskapet tysdag. Det var VG som først omtalte saka.

Ordførar Eva Vinje Aurdal seier at ho er skuffa over at dei ikkje har fått beskjed om kor mykje av kostnadene knytt til kommunedeling som blir dekka av staten, og seier at kommunen er i ein alvorleg situasjon.

– Når departementet ikkje kan gi oss svar på når vi kan få tryggleik for at kostnadene blir dekka, skaper dette ein vanskeleg situasjon for Ålesund. Ålesund kan ikkje bere desse kostnadene, og derfor ser vi oss nøydde til å be Stortinget om å gjere om på delingsvedtaket, seier Aurdal.

Kommuneleiinga vil be om eit møte med myndigheitene for å drøfte saka.

Ifølgje Eva Vinje Aurdal skal saka behandlast i eit ekstraordinært kommunestyremøtet så snart om mogleg Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Mykje motstand mot samanslåing

I juni i 2022 gjekk flagga til topps då det blei klart at Stortinget sa ja til å la Haram få bli ein eigen kommune igjen. Dei blei dermed den første tvangssamanslåtte kommunen som fekk skilje seg.

I 2017 blei det nemleg bestemt at Haram skulle bli slått saman med Ålesund med tvang, og frå januar 2020 blei dei ein del av den nye storkommunen på Sunnmøre. Sidan har mange i den gamle kommunen kjempa for å kome seg ut.

Fryktar kostnaden med kommunedeling

Etter at vedtaket om kommunedeling blei gjort har politikarane i Ålesund vore uroa for at dei blir sittande med svarteper dersom ikkje alle kostnadane ved å skilje ut Haram blir dekt av staten. Kommunen har økonomiske problem, og står i fare for å hamne på Robeklista.

Ålesund kommune meiner det vil koste så mykje som 237 millionar kroner å dekke kostnadane ved å skilje ut Haram.

Det er meir enn heile beløpet som er sett av på statsbudsjettet til fylkes- og kommunedelingar.

Må lage to nye kommunar

Når, eller om, Ålesund blir delt opp må det opprettast to heilt nye kommunar: nye Ålesund kommune og nye Haram kommune.

For å gjere rekninga mindre, foreslo Ålesund at ein kunne behalde den noverande kommunen som ein juridisk eining. VG skriv at det ville gjort at ein «berre» trengde å skilje ut forhold som skulle til Haram, mens alt anna kunne blitt med vidare i den nye og mindre Ålesund kommune.

Men Regjeringa meinte at lovverket ikkje opnar for ei slik løysing.

Les også: