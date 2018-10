– Viktig bidrag til norske sjøfolk

Fylkesvaraordførar Gunn Berit Gjerde frå Venstre meiner tilskotsordninga for sjøfolk har kome svært godt ut i regjeringa sitt forslag til statsbudsjett. Regjeringa har lagt inn to milliardar kroner. – Dette er eit viktig bidrag til at reiarlaga skal rekruttere norske sjøfolk, seier Gjerde.