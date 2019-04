– Vender ikke Solskjær ryggen

Tre managere på rad mistet helt tilliten blant Manchester Uniteds trofaste supportere. Det kommer ikke til å skje med Ole Gunnar Solskjær, spår Gary Neville. Den tidligere United-kapteinen føler seg sikker på at fansen kommer til å støtte Solskjær i tykt og tynt. Tidligere har underpresterende spillere kunnet gjemme seg bak en presset manager, men Neville mener den tiden nå er forbi på Old Trafford. – Spillerne må fortsette å spille bra. Gjør de ikke det og spiller dårlig for å svekke manageren, har de ingen steder å gå. Fansen kommer ikke til å vende Ole Gunnar Solskjær ryggen, sier Neville til Sky Sports.