– Må tørre å pendle ut av fylket

På tross av rekordlav arbeidsledighet på 2,4 prosent har Møre og Romsdal langt flere arbeidsledige enn nabofylkene ifølge fylkesdirektør i NAV, Stein Veland. Mens Møre og Romsdal har vært vant til at mange kommer over fylkesgrensene for å jobbe her i fylket, må mange nå belage seg på å reise ut av fylket for å få jobb. – Vi har tradisjonelt vært et fylke som folk har pendlet til, og vi har sagt i hele 2017 at nå må vi også tørre å pendle ut av fylket for å skaffe oss jobb, sier Veland.