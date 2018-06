– Kystdirektøren må ha fagkunnskap

Samferdselsdepartementet har utlyst stillinga som ny kystdirektør uten å kreve maritim fagkunnskap. Fagansvarlig Jan-Hugo Holten i Norges Miljøvernforbundet mener det truer både sikkerheten til sjøs og beredskapen mot miljøforurensing. Departementet skriver til NRK at stiilingsutlysninga er generelt utformet for ikke å ekskludere interessante kandidater, men at også maritim bakgrunn kan være en kvalifikasjon.