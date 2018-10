– Kan ikkje dømast for drap

Forsvarar Reidar Andresen mener at mannen som er tiltalt for knivstikking i Molovegen i Ålesund ikkje skal dømast for drap. Han meiner at mannen i staden skal dømast for alvorleg kroppsskading som førte til døden. Dette vil i så fall gje lågare straff enn om han blir dømt for drap.