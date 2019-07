– Geolog: Kan få uventede reaksjoner

– Det er øvre delen som ofte beveger seg mest. Når vi ser at frontpartiet også begynner å reagere blir det rødt fordi det er større sjanse for at en større del går ut, forteller Lars Harald Blikra, seksjonssjef i NVE. Forflytning siste døgn har vært 163 mm/døgn i øvre del av fjellpartiet og 15 mm/døgn i frontpartiet. – Vi overvåker og må bare følge med. Nå er det såpass ustabilt at vi kan få uventede reaksjoner. Det er ikke dårlig vær og det har ikke vært mye snøsmelting. Likevel får vi reaksjoner i fjellpartiet. Derfor er det vanskelig å spå, sier Blikra.