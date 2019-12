– Dette blir avgjørende for oss

– Det blir helt avgjørende for Vanylven at Rovdefjordsambandet blir realisert, sier ordføreren i Vanylven, Lena Landsverk Sande (V). Vanylven risikerer å miste det videregående skoletilbudet. Nå blir Rovdefjordsambandet det som kan knytte Vanylven sammen med resten av Møre og Romsdal, sier Landsverk Sande. Rovdefjordsambandet er ikke et prioritert vegprosjekt i Møre og Romsdal fylkeskommune, men vil bli realisert dersom det er selvfinansikerende. Denne uke støttet samferdselsutvalget planene om å krysse fjorden med bru.