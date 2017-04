– Bør deponeres i Gangstøvika

Brannvesenet i Ålesund mener at giftig masse fra Aspevågen bør deponeres i Gangstøvika i Ålesund, skriver Sunnmørsposten. Norconsult på sin side synes at Flatholmen er best egnet til deponiet. Brannvesenet mener at et deponi i Gangstøvika kan være med på å sikre det nedlagte søppeldeponiet. Fylkesmannen har tidligere pålagt kommunen å sikre søppeldeponiet.