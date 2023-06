Gjennom 15 år har politi og Statens vegvesen registrert totalt 35 varsel mot trafikklæraren.

– Ja, det er spesielt. Eg har aldri opplevd noko slikt i mine 37 år i bransjen, sa seksjonssjef Odd Nasvik i Statens vegvesen, til NRK i april i fjor.

Tatt ut tiltale

Etter over eit år med etterforsking, har politiet no tatt ut tiltale på mannen. Der står det at trafikklæraren mellom anna skal ha gjennomført seksuell handling med nokon som ikkje har samtykka til det.

I tillegg er han tiltalt for å ha utvist seksuelt krenkande eller anna uanstendig åtferd i nærvær av eller ovanfor barn under 16 år. Han er også tiltalt for seksuelt krenkande åtferd mot nokon som ikkje har samtykka til det.

Det er tre jenter som står som fornærma i saka. Forholda han er tiltalt for skal ha skjedd i 2021.

Han skal mellom anna ha sagt at han ville betale pengar for å få ligge med ein elev han var lærar til. Han skal også ha kommentert kva for BH-størrelse ein av elevane brukte.

Saka mot mannen blir behandla i Møre og Romsdal tingrett i slutten av august. Det er sett av to dagar til saka.

Har vore etterforska før

Trafikklæraren har tidlegare vore etterforska av politiet, både i 2007, 2011, 2012, 2013 og 2014. Men alle desse sakene vart lagt vekk.

Mannen har vore trafikklærar på Sunnmøre i meir enn 20 år.

NRK har forsøkt å kome i kontakt med forsvararen til den tiltalte mannen, men har ikkje lukkast med dette.