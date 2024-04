27 kjørte for fort i Gjemnes - en mista førerkortet

En bilist fikk beslaglagt førerkortet i en trafikkontroll som Utrykningspolitiet gjennomførte på E39 ved Batnfjordsøra i Gjemnes kommune. Det skjedde etter å ha kjørt i 88 km/t i 60-sona. Ytterligere 26 bilførere fikk forenklet forelegg for å kjørt for fort, en fikk forenklet forelegg for brudd på vikeplikten.