Gaute Ormåsen og Ben Adams, Ylvis-brødrene og Erik og Kriss, er blant kjendisene folk tror skjuler seg bak maskene. Men ingenting er umulig – det kan også være at det er to helt ukjente mennesker.

Vi har fått lov å grave litt i identiteten deres, og har fått stille dem «ti spørsmål». Her er svarene vi fikk.

Spill av lyd Trykk for å høre låten til Subwoolfer

Hvem er egentlig Keith og Jim? Ekspandér faktaboks Subwoolfer består av brødrene Keith og Jim som møttes for 4,5 milliarder år siden, da månen var en egen planet. Siden da har de erobret hver eneste planet i universet med musikken sin, og er dermed det største bandet i galaksen – noensinne.

1. Hvordan er det å være med i MGP?

MGP er naturligvis en glede å være med på, det er jo den mest prestisjefulle scenen i hele universet!

2. Har dere vært med på et slikt show som MGP før?

Vi er jo universets største band og har vært med på hver eneste musikkonkurranse i hele galaksen, og selvfølgelig har vi vunnet alle. Vi vant både, X-Y og Z- Faktor på Saturn.

Den største scenen var enorm. Den likner på den vi har i musikkvideoen våres! Den må dere se, for Jim er så flink til å danse der.

3. Har dere stått på en stor scene før?

Vi har vært aktive i flere milliarder år, så vi har jo gjort dette noen ganger nå, men tyngdekraften her på jorden var litt annerledes, så det har vært litt utfordringer med å utføre bevegelser slik som vi pleier. Keith pleier å kunne hoppe mye høyere.

Har vi sett dere på TV før?

Selvfølgelig har dere sett oss på TV, vi er jo galaksens største band, så det skulle jo bare mangle.

4. Er dere klare for å underholde?

Vi er klare for å underholde. Keith har øvd ekstra mye på dansen vår, og på den ene øvelsen ble han så støl i armen at han ikke klarte å danse på flere dager. Jim synes skogen på jorden er fin, for sånn har vi ikke på månen. Jeg tror ulvene på jorden også er veldig spent på MGP, for de har supersonisk hørsel og har lenge forsøkt å synge med, der de har hylt mot månen!

5. Er dere brødre?

Vi er brødre, det har vi alltid vært. Det som er litt spesielt akkurat nå er at når vi lander på en ny planet så kopierer vi adferden til det første vesenet vi møter, mens jeg var heldig nok til å rekvirere en jordboer til å bli oversetter, så traff Jim et eller annet dyr da vi landa i skogen oppi her, så nå er det litt vanskelig å snakke sammen bare.

6. Det sirkulerer en del spekulasjoner om dere. Hva tenker dere om det, og er det noen som har gjettet riktig så langt?

Ja, det er klart det blir mange spekulasjoner om oss, det spekuleres i om vi har flere sanger og de lurer på om de også kommer til å handle om ulver og bananer, men det kan vi ikke si ennå. Men vi lover at det kan bli magisk! Joda vi har flere sanger som allerede er megahits på andre planeter og som vi gleder oss til å slippe på jorden!

7. Når kommer dere til å ta av dere maskene og vise identiteten deres?

Hvilke masker? Vi er jo Keith og Jim.

8. Har dere spilt i utlandet før?

Give The Wolf a Banana er en sang med en dyp og meningsfylt tekst, basert på ekte hendelser fra jorden. Den betyr veldig mye for oss! Pluss at den har navnene våre i seg. Vi syntes så synd på alle menneskene som ikke tør å la sine bestemødre være alene i skogen, og da kom vi på en genial ide. Hvorfor kan man ikke bare gi bananer til ulvene – så kan man redde livet til en bestemor eller to!?

9. Er dere klare for Eurovision om dere kommer så langt?

Når vi vinner så har vi tenkt til å feire med det dere jordboere liker aller best. Vi møtte en veldig engasjert kar oppi skogen her, Paul Jefferson mener jeg å huske at han het. Han sa vi måtte smake Eventyrbrus, for det er det beste som finnes.

Ble du noe klokere?

