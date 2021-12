Norsk-greske Amanda Klara Georgiadis Tenfjord, som hun egentlig heter, har turnert med Highasakite, og spilt på flere norske festivaler. Ved siden av musikken jobber sunnmøringen på sykehus og studerer medisin.

I mai neste år, blir hun å se i en av de to semifinalene i Eurovision Song Contest. Der skal hun konkurrere om en plass i den store finalen.

Trodde ikke det var sant

Tenfjords manager fikk en henvendelse i sommer angående en mulig deltagelse i den greske utvelgelsen til Eurovision.

– Jeg må innrømme at vi var usikre på seriøsiteten i henvendelsen til å begynne med, men etter en telefonprat samme kveld forsto vi at dette var noe vi kunne ta på alvor. Han ville rett og slett at vi sammen skulle prøve oss med et bidrag.

Deltakelsen i den greske utvelgelsen ble holdt hemmelig lenge. Foto: Jonathan Vivaas Kise

De bestemte seg raskt for å gi det et forsøk, men ønsket å holde det hemmelig for alle for å minske presset på å levere.

– Ikke engang plateselskapet mitt fikk vite noe. Jeg fikk koblet på min gode venn og produsent Bjørn-Helge Gammelsæter, og kort tid senere hadde vi utkast til låten klar.

Det var så sent som mandag denne uken Tenfjord fikk beskjed om at hun var i finalen i Hellas, og i dag ble det klart at sunnmøringen skal til Torino i Italia.

Ikke den eneste norske

Redaktør i ESCNorge, og Eurovision-fan Alexander Gjørøy synes det er veldig gøy at Hellas nå skal representeres av en norsk artist.

– Det er sykt kult at norske artister er interessert i og ønsker å delta i Eurovision Song Contest. Det bør skrytes av fremfor å kritiseres, selv om det ikke er oss de representerer.

Sunnmøringen er langt fra den første som representerer et annet land, sier Gjørøy

Super-fan Alexander Gjørøy synes det er gøy når norske artister deltar for andre land. Foto: Linda Marie Vedeler / NRK

– Svenskene har prøvd seg i andre land, i alle år.

– Da ler vi gjerne litt av dem, men det er jo bare gøy når vi gjør det selv, spøker han videre.

Ikke bare svenskene er kjent for å delta i andre land enn sitt eget. Det har vært vanlig helt siden starten, forteller Eurovision-eksperten videre.

– Luxembourg og Monaco har hele tiden hatt som vane å gå for franske og greske artister. Det ligger i Eurovision sin historie, og er ikke noe nytt. Det er heller ingen regler mot det. Vi har gjort det, og andre gjort det.

– Tror du nordmenn blir påvirka og stemmer på Hellas kun fordi hun er norsk?

– Man stemmer jo gjerne litt ekstra om det er en norsk artist på scenen. Men til syvende og siste er det låten og bidraget, hele pakka, det står på – ikke hvilket land man egentlig er fra.

Det er ikke bare Hellas som deltar i Eurovision med artister fra Norge. I Tsjekkia deltar bandet «We Are Domi», der Benjamin Rekstad og Casper Hatlestad utgjør to av tre medlemmer

I San Marino prøver artisten Vanja V seg, som blant annet har deltatt i MGPjr tidligere.

– Det blir spennende å se om Vanja kommer seg til finalen i San Marino, og om Tsjekkia går for det norske bidraget.

Stor Eurovision fan

Som mange andre har også Amanda vært fan av Eurovision lenge.

Tenfjord gleder seg til å delta i Eurovision Song Contest neste år. Foto: Torleif Kvinnesland

– Jeg har sett på Eurovision hvert år siden jeg var barn. Vi hadde en tradisjon hjemme at vi alltid inviterte masse venner og lagde skikkelig fest med gresk mat og stor ståhei. Også hadde alle hvert sitt skjema og ga poeng til alle bidragene.

Det er med ærefrykt hun nå skal innta scenen i Torino.

– Jeg gleder meg veldig til å være med selv, men jeg er litt redd også. Dette er jo utrolig stort!

Første delfinale i Melodi Grand Prix går av stabelen lørdag 15. januar 19:50 på NRK1. Hvem som skal representere Norge kåres i finalen lørdag 19. februar.

