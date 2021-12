– Vi står dessverre i en langt mer krevende situasjon enn sist, og gjør nå en rekke tiltak for å begrense risikoen for smitte og karantene. Vi ser oss derfor nødt til å kjøre MGP helt uten publikum under delfinaler og sistesjansen, sier Stig Karlsen.

Med nye restriksjoner og mer smitte, ser det ut som det blir nok et år hvor publikum må heie på sine favoritter hjemmefra.

Det var tomt i salen da Tix vant fjorårets Melodi Grand Prix. Foto: Julia Marie Naglestad

– MGP er Norges største musikkshow, og en svært viktig begivenhet for det norske folk gjennom januar og februar. Vi må så langt det er mulig minimere risiko knyttet til gjennomføringen av TV-showet.

Håpet om publikum til selve finalen er likevel ikke borte, men noen avgjørelse kan de ikke ta før på nyåret.

– Vi vil avvente en avgjørelse om publikum under finalen til vi får oppdaterte prognoser fra regjeringen.

Billetter blir refundert

Alle som har kjøpt billetter vil få disse refundert innen seks til åtte uker. Dette er det billettselskapet selv som sørger for at blir gjennomført og alle som har kjøpt billetter får beskjed om dette.

– Det blir et minneverdig MGP

Til tross for at alle må bli hjemme under delfinalene og sistesjansen, mener Karlsen at det likevel vil bli full fest.

– Vi har en kraftpakke av låter og artister, og planlegger for et minneverdig MGP som vil inneholde alt man forventer fra Norges største musikkshow, og litt til.

MGP-general Stig Karlsen lover folkefest i alle hjem! Foto: NRK

Han hinter også om at seere likevel vil bli implementert i selve TV-sendingen.

– Selv om vi ikke har publikum fysisk tilstede på arenaen, så skal vi ta seerne og alt engasjementet der ute inn i sendingen på forskjellig vis. Vi gleder oss til å lage fest for alle i en tid hvor vi virkelig trenger det.

