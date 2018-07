Sjekk om du drikker for mye i sommervarmen

En kald pils på stranda, litt bobler i glasset og hvitvin til maten.

Salgstall fra Vinmonopolet viser at sommerferie betyr mer alkohol enn ellers for mange av oss. Men hvor går grensen mellom kos og problem?

– De som har en risiko for å bli avhengig av alkohol er de som allerede har et høyt forbruk i hverdagen, sier Kari Lossius som er fagdirektør i Bergensklinikkene.

– Hvis man drikker mer i ferien, kan man etter hvert komme i trøbbel.

Lossius mener mange tenker at alkoholmisbruk ikke gjelder dem. Men alkoholproblemer kan gjelde alle.

– Drikker man mye og lenge nok, kan absolutt alle få et problem, sier hun.

Varsellamper

Men det er heldigvis mye man kan gjøre før det går så langt. Det er noen faresignaler man kan se etter.

– Det ene er at du registrerer at du drikker mer enn andre. Når andre har drukket ett glass, har du kanskje drukket tre.

Kari Lossius ved Bergensklinikkene mener vi har mye å lære om drikkekultur av for eksempel italienere. Foto: Bergensklinikkene

Hun sier at det også er et faresignal hvis du drikker når ingen andre drikker. Eller hvis du må drikke en betydelig større mengde før du kjenner at du begynner å bli beruset.

– At andre kommenterer at du drikker mye er et faresignal. Eller hvis du ikke husker det du har gjort.

Lossius presiserer at ingen av faresignalene er nødvendigvis et problem i seg selv.

– Men til sammen, hvis du scorer på flere av disse, bør rødlyset komme opp, sier hun.

Konsekvenser

– Alkoholbruk kan ha negative konsekvenser lenge før det blir et helseproblem, sier Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til.

Randi Hagen Eriksrud i Av-og-til mener vi må være bevisste på når alkohol kan få konsekvenser for andre. Foto: AV-OG-TIL

Hun sier det er viktig å være bevisst på situasjoner hvor alkohol kan være skadelig for deg selv eller andre.

– Det kan være når man driver med idrett, eller når man kjører båt og bil, sier hun.

Eriksrud er spesielt opptatt av hvordan barn opplever foreldre som drikker.

– Vi vet for eksempel at barn reagerer på voksnes alkoholbruk før voksne gjør det selv, og synes det er skremmende når mamma og pappa forandrer seg.

Hvit måned

Men ikke fortvil dersom det har blitt litt mye alkohol i varmen.

– Man kan for eksempel ta en hvit måned etter ferien for å få nedregulert kroppen igjen, sier Lossius.

Hun sier det også går an å trappe ned ved å bestemme seg for å drikke færre enheter på fest.

– Det går an å nippe til vin og drikke seg utørst på vann, sier hun.

– Gjør som italienerne. De drikker til maten, men de fortsetter ikke å drikke også etter maten, slik som skandinaver gjør. Vi har en del å lære av dem.