Derfor er folk frekke på Finn.no

Du har kanskje opplevd det.

Du legger ut en annonse og får melding fra en som er interessert. Dere tekster frem og tilbake. Men så hører du aldri noe fra dem igjen.

Kjøpere som trekker seg, selgere som selger til noen andre etter at dere har blitt enige, eller frustrasjonen når noen ikke møter opp til avtalt tid.

Her er noen eksempler fra våre lesere:

Folk som slutter å svare på meldinger Kjøpere som plutselig ombestemmer seg Kjøpere som ikke møter opp til avtalt tidspunkt og heller ikke gir beskjed i forkant. Selgere som selger varen til noen andre etter at dere har gjort en avtale. Folk som slutter å svare etter å ha vist interesse. Kjøpere som ombestemmer seg etter å ha avtalt hentetidspunkt og pris

Hvorfor eier ikke noen folkeskikk når det kommer til privat kjøp og salg på nett?

– Dette fenomenet går rett i kjernen av menneskets psykologi, sier Luk Warlop, markedsprofessor ved Handelshøyskolen BI.

Mindre skyldsfølelse

På nettmarkedsplasser kommuniserer man skriftlig. Ikke alle har profilbilde og noen er anonyme.

– Man snakker ikke ansikt til ansikt og avstanden blir større. Da føles ikke den andre personen ut som en like «ekte» person. Derfor føler du deg også mindre skyldig hvis du bryter en avtale, sier Warlop.

Terskelen for å bryte avtaler med noen du kun kommuniserer på nett, er lavere, mener markedsprofessor Luk Warlop. Foto: Erlend Andersen Koppergård / NRK

Det handler ikke om hvorvidt du er et godt eller et dårlig menneske.

– Noen er mer ansvarlige av natur eller oppvekst. Men vi blir alle litt dårligere mennesker hvis den psykologiske avstanden blir stor, sier han.

En annen forklaring er at mange bare vil kikke. Mellom 60 - 80 prosent avbryter en netthandel når man må betale for varen, viser internasjonale undersøkelser.

– For å få mer informasjon, må du late som at du er villige til å kjøpe. Og siden du ikke føler ansvar for den som selger, så sier du kanskje ikke fra når du finner ut at du ikke vil kjøpe likevel, sier Warlop.

Rett til erstatning

Selv om folk har en grunn til å oppføre seg «uansvarlig», så er ikke alt lov. Ifølge kjøpsloven må tre ting må være på plass for en avtale skal være juridisk bindende.

Forbrukeradvokat Ola Fæhn forklarer:

1. Pris: – Er det ikke enighet om prisen, kan man som regel ikke anses at en avtale er bindende.

2. Overlevering og tidspunkt: – Dette bør være på plass, men noen ganger vil avtalen være bindende, kun basert på enighet om pris.

3. Aksept: – Kjøper kan ikke trekke tilbake et tilbud dersom selger har akseptert. Eller omvendt. Da er man juridisk forpliktet til å gjennomføre.

Hva regnes egentlig som et avtalebrudd?

Forbrukeradvokaten har vurdert ekte scenarioer.Ta testen og finn ut!

1/3 Er dette et avtalebrudd? Illustrasjon: Privat Selger og kjøper har blitt enige om pris og avtaler tidspunkt for overlevering. Så får kjøper beskjed om at selger har solgt den til noen andre. Ja, det er avtalebrudd fra selgers side. Nei, en selger må få velge selv hvem hen vil selge til. Men kjøper burde ha fått muligheten til å komme tidligere eller matche tilbudet. 2/3 Er dette et avtalebrudd? Foto: Privat Selger og kjøper avtaler pris og blir enige om henting. Men så trekker kjøper seg før avtalt henting. Ja, det er avtalebrudd fra kjøpers side. Nei, det må være lov å ombestemme seg. 3/3 Er dette avtalebrudd? Foto: Privat Selger og kjøper avtaler pris og blir enige om henting. Men så dukker kjøper ikke opp til avtalt tid og svarer heller ikke på meldinger. Ja, det er et avtalebrudd fra kjøpers side. Nei, uventede ting kan komme i veien for kjøpet. Ditt resultat Du må svare på alle spørsmålene først.

– Du kan bli utestengt

Finn.no har egne retningslinjer for sine brukere. Gjefsen oppfordrer alle som opplever noe uønsket, å ta kontakt via annonsen eller ved å sende en e-post til Finn.no. Foto: FINN.no

– Får vi mange klager på samme bruker, tar vi en vurdering internt om vi skal utestenge personen, sier Geir Petter Gjefsen, leder for forbrukertrygghet i Finn.no.

Han synes det er« uheldig at noen ikke klarer å oppføre seg».

– Men det skal sies at de fleste handlene går veldig fint for seg, sier Gjefsen.

Mulig han har et poeng. Her er hyggelige eksempler fra leserne: