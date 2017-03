– Trodde jeg kunne kjøpe hele verden med 71.000 kroner

I den nye videodagboka deler Maja sine gleder, sorger og dilemmaer som familiens pengesjef. Foto: Maja Hille

– Det jeg likte best var å bestemme over de andre, og at jeg fikk planlegge hva vi skulle ha til middag og sånn, sier Maja Hille.

16-åringen fra Ski krangler mye med foreldrene sine om penger, og meldte seg derfor på tv-serien Teenage Boss.

Plutselig en dag sto programleder Anders Hoff på døra, med en koffert med 71.000 kroner. Det er foreldrenes inntekt etter skatt.

– Det var veldig kult. Med 71.0000 trodde jeg at jeg kunne kjøpe hele verden. I det øyeblikket var alt perfekt, sier Maja.

Maktkamp mot mamma

Måneden med Maja som pengesjef ble en maktkamp – spesielt mot moren. Mamma Camilla liker nemlig ikke å bruke penger.

– Jeg kjøper helst ikke ting. Jeg blir kvalm av overflod, sier mor Camilla Hille, Venstre-politiker og vararordfører i Ski.

Majas dager som «boss» kan du følge som egen nettserie på p3.no, med nye klipp hver dag i en måned. Her kan du oppleve oppturer og nedturer mens Maja var sjef i familien.

Og ungjenta kan røpe at det kommer noen tøffe pengekonflikter. En koffert full av penger viste seg å ikke være så mye som hun først hadde trodd.

– Det som var verst var å få masse regninger, og se at pengene bare rant ut av kontoen, sier Maja.

Nå råder hun andre til å nyte den økonomiske friheten i ungdomsåra bedre.

– Mitt råd til andre unge er å bruke penger nå før du flytter ut, for da kommer regningene. Jeg har skjønt hvor heldig jeg er, ved å bo hjemme uten utgifter. De pengene jeg tjener selv nå kan jeg bruke på hva jeg vil, mener 16-åringen.

Maja (16) fikk i Teenage Boss oppdraget fra programleder Anders Hoff om å være økonomisjef i familien i en måned. Foto: Jorunn Ingelin Solberg / NRK

– Hva, betaler vi for vann??

I NRK-serien Teenage Boss er Maja en av seks deltakere fra hele landet. Anders Hoff er ny programleder. Han er mest kjent som komiker fra Raske menn, og har fått bruk for sin siviløkonombakgrunn i rollen som coach for tenåringene.

– Når du er vant til å budsjettere lommepenger på 200 kroner i uka, og du plutselig skal forvalte en koffert med 71.000, så er det ikke rart at det går litt over stokk og stein i starten, sier programlederen.

Anders så etter hvert at tenåringene vokste med oppgaven.

– De aller fleste får seg en overraskelse nå det dukker opp regninger man aldri har hørt om. Betaler vi for vann?? Reiseforsikring for HELE året? Vi reiser jo bare i sommerferien? Huslån? Eier vi ikke huset vårt heller nå liksom? Akkurat som meg på den alderen er de helt grønne på økonomi i starten, avslutter silviløkonomen.