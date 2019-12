Isprinsessen

– Har vi dårlig tid? Hvordan stryker jeg en bunadsskjorte nå igjen?

Bunaden flagrer som et teppe bak henne der hun løper hektisk gjennom det romslige huset i den eksklusive utkanten av London.

– Håper vi rekker dette, utbryter hun.

Lisa er på vei til verdenspremieren på «Frost 2».

På den brune skinnsofaen ligger en skeptisk hund og kikker med slappe øyne på katten som løper forvirra rundt eieren.

På veggen over sofaen henger bilder av folk som er viktig for henne. En av dem er borte for alltid. En annen av dem er en Disney-karakter som er grunnen til at hun nå må rekke verdenspremiere.

Den lange, blonde fletta til jenta på bildet har vært forsøkt kopiert av millioner av barn over hele verden de siste seks årene.

Denne Disney-prinsessen endret livet til Lisa.

Elsa, søsteren Anna og vennen Kristoff fra «Frost». Foto: Disney / Disney

Ikke som de andre

Lisa Stokke var født med helt unike evner. Men andre barn lo av henne da hun fortalte på skolen hva hun skulle bruke dem til.

Hun hadde et talent som en dag skulle gi henne hovedrollen i den første oppsetningen av «Mamma Mia!». Hun kunne synge, danse og opptre som få andre.

Likevel ble hun mobbet.

I dag tror hun at andre barn reagerte fordi hun «tok for mye plass».

Lisa opptrer foran de andre barna på skolen. Foto: Privat

– På skolen begynte jeg å sammenligne meg med andre. Trodde jeg måtte være akkurat som dem. Men jeg var ikke helt som de andre.

Da hun hadde det som vondest ble Disney det trygge.

– Jeg prøvde å tenke på Askepott for å få sove på kvelden, da mobbingen var på det verste. Disney-universet ble min venn og har vært det siden. Det vet alle som kjenner meg.

Hun tar en lengre pause.

– Tro det eller ei, men min største drøm var å bli Disney-prinsesse.

Lisa i Disneyland som barn. Foto: Privat

Foreldre

– Nå kommer mamma, roper Lisa.

Den engelske dørklokken har en helt egen lyd.

– Hun skal være med oss på premieren.

Mammaen til Lisa, Judith, kommer smilende inn døren.

Hun bor bare et steinkast unna. Bestemor ville være nærmere barnebarna. Og sin egen datter.

– Lisa var født til det hun gjør. Jeg er så utrolig stolt av henne. Selvfølgelig skal jeg se henne gå på rød løper, sier moren.

Faren til Lisa er død. Da Lisa var midt i livet valgte faren å avslutte sitt. Han hadde lenge slitt med en bipolar lidelse.

– Det har vært viktig for meg å være åpen om dette. Jeg var veldig nær pappaen min, og det er klart at noe sånt endrer deg.

Lisa var veldig glad i pappaen sin. Foto: Privat

Faren dør kun noen måneder etter at Lisa blir mor for første gang. Senere får Lisa også en datter.

Det å få barn er en berikelse for Lisa og hennes mann. Men når barna begynner på skolen blir det vanskelig å være mamma.

– Det var rett og slett helt forferdelig.

Barna opplever det samme som Lisa. De strever med å passe inn.

– Som mor er det veldig vondt å være vitne til at mønsteret gjentar seg. For de er heller ikke som de andre.

Hun beskriver sine barn som annerledes, med tydelige kunstneriske evner.

– Jeg lærer dem at de ikke må akseptere at andre er slemme mot dem. Da mener jeg at de heller bør ta igjen. Det er mye lettere å være slem mot noen som blir lei seg, enn noen som tør å forsvare seg.

Hun har et klart budskap til dem som føler seg utenfor:

– Stå i det. Det kommer en dag der alle de egenskapene du har faller på plass. Du kommer til å finne ut at det hele tiden var meningen at du skulle være akkurat som du er.

Lisa vet hva hun snakker om. For en telefonsamtale skulle snart endre mye.

En historie om «Frost»

Lisa jobber hardt for å ha nok å gjøre som skuespiller. De fleste husker henne fortsatt for musikal-hovedrollen hun hadde på slutten av 90-tallet.

Barnas utfordringer tar mye energi.

Så ringer telefonen.

– Jeg kunne nesten ikke tro hva de spurte om.

For mens hun sliter med hverdagen i London, sitter noen amerikanere på andre siden av Atlanterhavet med store planer. Som skulle få enorm betydning for Lisa.

Elsa er mange barns største helt. Foto: Disney / AP

Manusforfatter Jennifer Lee og resten av gjengen hos Disney-konsernet i Los Angeles ville fortelle en annen prinsessehistorie enn den vi kjenner fra «Askepott» og «Snehvit».

De oppsøker nordisk litteratur og finner eventyret om «Snedronningen», skrevet av den danske forfatteren H.C. Andersen.

Historien handler om den modige prinsessen som sammen med sitt trofaste følge setter ut på en eventyrlig reise for å finne sin søster, fordi hun har skapt evig vinter med sine overnaturlige krefter.

Jennifer Lee forelsker seg i historien.

Manusforfatter og regissør Jennifer Lee på verdenspremieren i London. Foto: NIKLAS HALLE'N

Hun tar med seg en gruppe fra Disney på tur, blant annet til Norge, for å få inspirasjon. De tar bilder av naturen vår, noterer stedsnavn og hvilke navn vi gir barna våre.

I 2013 har «Frost» premiere.

Historien om Elsa og hennes søster Anna blir raskt en av Disneys mest populære filmer noensinne. Og sangen «Let it go» skulle vise seg å plage småbarnsforeldre i lang tid fremover.

Lisa legger fra seg telefonen.

Disney hadde spurt henne om hun kunne tenkt seg å være den norske stemmen til Elsa.

Drømmen hun hadde hatt hele livet. Fra da hun søkte trygghet hos Askepott. Nå ble den virkelig.

Men prinsessa hun skulle formidle til norske barn var ikke som prinsessene hun husket fra barndommen.

Elsa og Lisa

Prinsesse Elsa, som senere blir dronning, i «Frost»-filmen føler seg også annerledes og utenfor. Hun er født med noen unike evner, som føles som en belastning.

Når hun opplever en dramatisk tid i livet, omkommer begge foreldrene i en mystisk ulykke. Men ved hjelp av søsteren Anna blir hun til slutt akseptert som den hun er.

Til slutt blir de magiske evnene hennes viktigste styrke.

Mange mener at «Frost» og Elsas enorme appell til barn skyldes historien om å kjempe for å være den du er. Uansett hvilke utfordringer du møter i livet.

Når NRK møter manusforfatteren bak filmen, Jennifer Lee, i London beskriver hun det slik:

– Elsa møter frykt slik vi alle gjør. Men hun har mot til å stå i det. Hun har spesielle evner, men hun tør å vise at hun er sårbar.

– På den måten er hun et forbilde for barn, som kan finne indre styrke gjennom henne.

Elsas historie treffer Lisa rett i hjertet. Hun kjenner seg igjen i mange av følelsene Elsa bærer på.

– At jeg nå får være med på å gi andre barn en venn i Elsa, det er…

Stemmen brister. Underleppa bretter seg.

– Det føles bare helt utrolig. At Elsa kan være en skikkelse som gir andre styrke. Til dem som føler seg utenfor. Og som møter utfordringer.

Lisa er glad for å kunne hjelpe andre barn. Foto: Ola Hana, NRK

En biltur

Uber-sjåføren smiler høflig til mor og datter.

Kanskje det er på grunn av den prangende bunaden som i dette øyeblikk forsvinner inn i bilen hans.

Hun rakk å stryke bunadsskjorta, men håper ingen legger merke til flekken hun oppdaget litt for sent.

– I dag skal jeg vise verden at jeg er den norske Elsa, sier hun med selvtillit i blikket.

Lisa er en av få spesielt inviterte til verdenspremieren. Den amerikanske produsenten ønsket at hun skulle være der.

Norge spiller også denne gangen en viktig rolle i filmen. Spesielt den samiske kulturen har inspirert filmskaperne.

«Frost 2» skal også utgis med samisk dubbing.

– Det er så flott at samiske barn kan se denne filmen på sitt språk, sier hun med en nordnorsk stolthet i stemmen.

Motstanden i barndommen gjorde henne utvilsomt sterkere. Hun lener seg over setet i bilen og sier:

– Vil dere høre en historie jeg ikke har fortalt så mange?

Selvtillit

– Jeg studerte på Paul McCartney-skolen, LIPA, i Liverpool. En kveld, etter vi hadde hatt en forestilling ved skolen, ringte kontaktpersonen til Paul meg.

McCartney hadde sittet i salen og blitt forgapt i Lisas store talent.

– Han sa til meg: Paul vil at du skal vite at hvis du noen gang trenger hjelp til å få arbeid i Liverpool, så må du bare si ifra.

– Jeg svarte: Veldig hyggelig forespørsel, men nei takk. Jeg skal gjøre karriere i London.

Noen måneder senere stod Lisa premiereklar i Englands hovedstad.

Jenta fra Tromsø, som de andre barna lo av, hadde fått det som da var verdens mest omtalte musikalrolle. Som Sophie i ABBA-musikalen «Mamma Mia!».

Benny Andersson, som hadde skrevet musikalen sammen med Björn Ulvaeus, stod i foajeen før premieren og uttalte til NRK:

– Lisa Stokke er suveren. Fordi hun er helt unik!

Hvit løper

– Do you know the way to the red carpet?, spør hun vakta som står utenfor en av Londons eldste kinoer.

Minutter senere går Lisa Stokke fra Norge over den rød løperen sammen med noen av verdens største filmstjerner.

Rundt løperen, som egentlig er hvit for anledningen, står forventningsfulle, britiske barn med et håp om å få et glimt av Disney-karakteren som lærte dem at det er greit å føle seg annerledes.

De vet ikke hvem Lisa er, men hun vet hva hun ønsker å fortelle dem:

– Aldri la noen stoppe deg fra å følge din drøm. For den kan faktisk bli virkelig.