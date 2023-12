Da krigsfilmen «Max Manus» kom på kino i 2008, gikk det en vekkelsesbølge gjennom landet. Hver femte nordmann dro for å se den på kino.

Dette skulle bli starten på en endeløs rekke av norske spillefilmer fra andre verdenskrig. Siden da er det laget 13 filmer som har solgt 4 millioner kinobilletter.

Men om du trodde at krigen nå var et gjennomfortalt kapittel, tar du grundig feil. I romjula er det premiere på «Konvoi», som tar for seg dramaet på havet under krigen.

I tillegg er det mye mer på vei. Minst fire norske krigsfilmer er ventet på kino de neste par årene.

Men hvilke av dem som allerede finnes fra siste 15 år bør du egentlig bruke tiden din på?

Lista er rangert etter hvilken snittkarakter de fikk av anmelderne til NRK Filmpolitiet, Bergens Tidende, VG, Adressa, Aftenposten og Dagbladet.

«Svik» (2009)

KRIGSKALKUN: Lene Nystrøm – ikke i rollen som Barbie (girl), men som den omsvermede kabaretsangerinnen Eva.

Terning: 2,33

Kinobesøk: 15.908

Aldersgrense: 15 år

Handling: Vi er på en nattklubb i Oslo sommeren 1943, hvor nazister, krigsprofitører og kvinnelige lykkejegere prøver å reposisjonere seg når tyskerne sliter i krigen.

Se den hvis: Du er nysgjerrig på hvordan Aqua-Lene Nystrøm løser rollen som forførerisk femme fatale i rollen som nattklubbsangerinnen og motstandskvinnen Eva Karlsen.

Styr unna hvis: Du ikke har lyst til å bruke halvannen time av ditt dyrebare liv på å finne ut hvorfor «Svik» har blitt omtalt som «den dårligste norske krigsfilmen siden krigen».



Visste du at? Filmen, som ble laget uten offentlig støtte, fikk massiv forhåndsomtale, men måtte likevel tas av kino etter bare to uker på grunn av dårlig billettsalg.

«Gulltransporten» (2022)

SKALD PÅ TUR: De kjente historiske figurene Nini Haslund Gleditsch (Ida Elise Broch) og Nordahl Grieg (Morten Svartveit) var med på virkelighetens gulltransport.

Terning: 3,33

Kinobesøk: Filmen er laget for strømmetjenesten Viaplay.

Aldersgrense: 12 år

Handling: Når nazistene invaderer, må Norges Banks 50 tonn tunge gullbeholdning fraktes ut av Oslo, over til Vestlandet og på båt ut av landet.

Se den hvis: Du likte stemningen i «Børning»-filmene. Regissør Hallvard Bræin har tatt med seg både Sven Nordin og konseptet «actionfylt kappløp langs norske ferdselsårer» inn i denne filmen.

Styr unna hvis: Du er allergisk mot «onkel Vidars» storslåtte konfirmasjonstaler. Dikteren Nordahl Grieg var med på virkelighetens gulltransport i 1940, og i filmen er det alltid en overhengende fare for at hans rollekarakter skal begå noen svulstige og nasjonalromantiske ord. «Her har ingen vennehånd syslet», melder han når han ser Molde i brann.

Visste du at? I etterkant av premieren har det oppstått store problemer for produsentene av den 90 millioner kroner dyre filmen. Ifølge VG endte det hele opp med krangling, inkassokrav og konkurs.

«Den 12. mann» (2017)

FLUKT: Med Gestapo i hælene gjennom Troms ble seinvinteren 1943 en utrivelig opplevelse for Jan Baalsrud, som her framstilles av Thomas Gullestad.

Terning: 3,67

Kinobesøk: 642.391

Aldersgrense: 12 år

Handling: Heltesaga om motstandsmannen Jan Baalsrud, som fikk god hjelp av lokalbefolkningen da han flyktet på spektakulært vis fra sadistiske nazister gjennom Troms på seinvinteren 1943.

Se den hvis: Du er en naturpornografisk interessert nordlending med varmekjeledress og egen kameradrone, og som ser siste halvdel av «Hurtigruten minutt for minutt» på NRK TV minst to ganger i året.

Styr unna hvis: Du er en hobbykrigshistoriker med signert bilde av militærhistoriker Antony Beevor over senga – og misliker sterkt at filmer tar seg kunstneriske friheter når det skal fortelles en historie basert på virkelige hendelser.

Visste du at? Regissør Harald Zwart sørger alltid for at logoen til hans kjære Fredrikstad Fotballklubb dukker opp på de merkeligste steder i filmene hans. I «Den 12. mann» kan logoen så vidt skimtes på et kart over Nord-Norge.

«Spionen» (2019)

DIVA INTERNATIONAL: Ingrid Bolsø Berdal turnerer fire språk i rollen som Sonja Wigert. Foto: 4 1/2 og Nordisk Film Distribusjon

Terning: 3,67

Kinobesøk: 81.563

Aldersgrense: 12 år.

Handling: Den norske film- og teaterstjernen Sonja Wigert var dobbeltagent i Oslo og Stockholm under andre verdenskrig. Hun lever et farlig dobbeltspill og innynder seg hos Josef Terboven (Hitlers mann i Norge) når det oppstår frykt for at nazistene skal invadere Sverige.

Se den hvis: Du trenger en inngang til å få vite mer om Wigert, som sto for en av de minst kjente og mest vanvittige heltehistoriene fra krigen.

Styr unna hvis: Du allerede tenker at Amandapris-juryen bommer altfor ofte. Ingrid Bolsø Berdal ble unisont hyllet av kritikerne, men måtte se langt etter nominasjonen.

Visste du at? Sonja Wigert hadde en av hovedrollene i «Fant» (1937), som ofte trekkes fram som en av tidenes beste norske filmer.

«Into the white» (2012)

HAVARIST: Skuespiller Rupert Grint er noen hakk røffere i språket som britisk skytter enn som Harry Potters kompis Ronny Wiltersen. Foto: Scanbox

Terning: 3,83

Kinobesøk: 43.168

Aldersgrense: 11 år

Handling: Et tysk og et engelsk krigsfly styrter i den snøkledde norske fjellheimen. De overlevende søker tilfeldigvis ly på samme hytte og må trosse fiendskap for å overleve.

Se den hvis: Du er en humanistisk idealist som jevnlig strør om deg med sitater fra Den europeiske menneskerettskonvensjon mens du har en romantisk tro på at bitre fiender kan bli gode venner som respekterer hverandre.

Styr unna hvis: Du ser bilde av filmplakaten og forventer spektakulære flykampscener over et vinterkledd Norge. Handlingen er i stor grad et kammerspill inne på en spartansk jakthytte.

Visste du at? Rupert Grint, som spiller Ronny Wiltersen i Harry Potter-filmene, har en av rollene i filmen. Dette fikk norske autografjegere definitivt med seg da han var i landet for å spille inn filmen.

«Lengsel etter nåtid» (2023)

BRENT JORD: Ellinor Lilja Haug Jensen spiller hovedrollen i sin regissørfar Knut Erik Jensens film.

Terning: 4,0 (kun anmeldt av Adressa og Bergens Tidende)

Kinobesøk: 5413

Aldersgrense: 12 år

Handling: En ung kvinne forsøker å få skikk på livet sitt etter å ha blitt traumatisert av nedbrenningen og tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms. Drama og dokumentar blandes sammen på poetisk vis.

Se den hvis: Du vil ha en film om andre verdenskrig fra noen som faktisk kjente den fysisk på kroppen. Regissør Knut Erik Jensens hjembygd Honningsvåg ble jevnet med jorden da han var fire år gammel, og i sine fleste barneår levde han som flyktning.

Styr unna hvis: Det begynner å riste i leggen og du bare må søke opp gamle Steven Seagal-klipp når du hører snakk om filmer som er «introverte», «poetiske» og har «et svevende narrativ».

Visste du at? Knut Erik Jensen lagde tidenes mest sette dokumentarfilm på norske kinoer. «Heftig og begeistret» fra 2001, som handlet om livet i mannskormiljøet i Berlevåg, ble sett av hele 600.000 billettkjøpere.

«Flukten over grensen» (2020)

HITLERS HÅNDLANGER: Ville du tatt imot pepperkaker fra denne damen? Kari Simonsen i rollen som en av de lumske personene flyktningene møter underveis.

Terning: 4,16

Kinobesøk: 148.161 (covid-restriksjoner på kinoene)

Aldersgrense: 9 år

Handling: Familiefilm om 10 år gamle Gerda og hennes NS-flørtende storebror Otto som hjelper to jødiske barn over grensa til Sverige. Under flukten er det ikke lett å vite hvem de kan stole på.

Se den hvis: Du har vært på jakt etter en norsk barnefilm med Karsten og Petra-stemning som formidler andre verdenskrig i øyehøyde – og som attpåtil i sin helhet er spilt inn i Norge og dermed viser ekte kulde.

Ikke se den hvis: Du er redd for at barna dine skal miste inntrykket av at alle koselige damer som serverer julekakao og pepperkaker er snille. Nazi-gamla, framstilt av Kari Simonsen, er skumle greier.

Visste du at? Dette er et sjeldent tilfelle av at filmmanuset ble laget først, før romanen ble skrevet etterpå. Vanligvis skjer det motsatte. Maja Lunde står bak begge deler.

«Kampen om Narvik» (2022)

VINTERKRIG: Sabotasjeaksjon på gang i «Slaget om Narvik», filmen som forteller historien om Hitlers første nederlag under andre verdenskrig. Foto: Eirik Linder Aspelund

Terning: 4,33

Kinobesøk: 528.625

Aldersgrense: 12 år.

Handling: Tyskerne invaderer Narvik i april 1940. Norske og allierte styrker kaster dem ut igjen under ekstremt strabasiøse forhold, mens en liten lokal familie havner i en moralsk knipe.

Se den hvis: Du er en nordlending med tilgang på internett og har skrevet utallige Facebook-innlegg hvor du har etterlyst krigsfilmer «med handling fra kampene i Nord-Norge, DER DEN EGENTLIGE KRIGEN I NORGE FANT STED».

Styr unna hvis: Du misliker krigsfilmer som formidler moralske gråsoner – særlig at det åpnes opp for at nordmenn kan finne på å te seg på en «upatriotisk» måte i en krigssituasjon.

Visste du at? Krig på norsk jord er ikke nødvendigvis bare noe vi hjemme er interesserte i. Da filmen ble lagt ut på Netflix, ble den strømmetjenestens mest sette ikke-engelskspråklige film i over 50 land.

«Max Manus» (2008)

BYTUR: Motstandsheltene Gunnar Sønsteby (Knut Joner), Kolbein Lauring (Christian Rubeck) og Max Manus (Aksel Hennie) med marsjerende nazister i bakgrunnen. Foto: Everett Collection

Terning: 4,5

Kinobesøk: 1.165.870

Aldersgrense: 12 år.

Handling: Vi blir med den kjente norske motstandsmannen Max Manus og hans Kompani Linge på sabotasjeaksjoner mot nazistene i og rundt Oslo.

Se den hvis: Du synes det er koselig å se at motstandskampen i Norge tilsynelatende ble utført av muntre, velfriserte og helteaktige unge menn som tok seg på bærekraftig vis fra den ene sabotasjeaksjonen til den andre per sykkel.

Styr unna hvis: Du blir uvel av å se 700 statister utkledd som tyske soldater marsjere nedover Karl Johan mens hakekors-flagget vaier fra Stortinget.

Visste du at? Filmen er den mest sette på norske kinoer siden «Flåklypa Grand Prix» fra 1975. På toppen av dette er filmen solgt som DVD eller Blu-ray i 400.000 eksemplarer.

«Den største forbrytelsen» (2020)

FØR HOLOCAUST: Kristine Kujath Thorp og Jakob Oftebro i rollene som ekteparet Ragnhild Boyesen og Charles Braude før de skal skilles fra hverandre. Foto: Agnete Brun / Fantefilm

Terning: 4,5

Kinobesøk: 131.706 (covid-restriksjoner på kinoene)

Aldersgrense: 12 år

Handling: Historien om interneringen og deporteringen av norske jøder til massedrap i nazistenes konsentrasjonsleirer blir fortalt gjennom skjebnen til Oslo-familien Braude.

Se den hvis: Du har sett for mange andre norske krigsfilmer og blitt lurt til å tro at alle nordmenn var renskårne helter under krigen. Norske politimenn, fangevoktere og mange andre bidro ivrig til at Norge var et av landene som sendte størst andel av sine jøder i døden. 772 norske jøder ble deportert, de fleste til konsentrasjonsleirer, hvorav kun 37 overlevde.

Styr unna hvis: Du har en trang kalender. Handlingen i filmen er basert på Marte Michelets bok «Den største forbrytelsen». Hennes omstridte oppfølgerbok «Hva visste hjemmefronten?» førte til så mange nye bøker, motbøker og kronikker at du må rydde hele kalenderen 2024 for å sette deg inn i saken.

Visste du at? Harald Rosenløw Eeg har skrevet manuset til fire norske krigsfilmer de siste sju årene. Foruten denne står han også bak «Kongens nei», «Spionen» og kinoaktuelle «Konvoi».

«Kongens nei» (2016)

DRAMA: Kronprins Olav (Anders Baasmo) og kong Haakon VII (Jesper Christensen) og resten av kongefamilien søker tilflukt i «Kongens nei». Foto: Paradox Film 1 AS / Nordisk Film Distribusjon

Terning: 4,83

Kinobesøk: 734.767

Aldersgrense: 9 år.

Handling: Kongefamilien må rømme fra Oslo i all hast når Norge invaderes i april 1940. Samtidig må kong Haakon VII ta et vanskelig valg når han blir møtt med nazistenes krav om overgivelse og underkastelse.

Se den hvis: Du trodde at kong Haakon var en fjern og upersonlig skikkelse som bare vinket fra en balkong langt unna. Her leker han gjemsel med barn, er inderlig, sårbar og en landsfader du skal bli glad i. Den senere «Folkekongen» kronprins Olav, derimot, er hissig og oppfarende.

Styr unna hvis: Du av en eller annen grunn er emosjonelt nært knyttet til tidligere statsminister Johan Nygaardsvold. Etter premieren rykket Adressa ut til hans hjemsted Hommelvik for å sjekke om lokalbefolkningen var fornærmet over hvordan bygdas store sønn ble framstilt. Det var de ikke.

Visste du at? Erik Poppe, som regisserte denne filmen, har kritisert bølgen av norske krigsfilmer og samtidig innrømmet at han ikke er spesielt interessert i sjangeren. Neste år er han like fullt klar med spillefilmen om landsforræder Vidkun Quisling.

«Kongens nei» er for øvrig den norske krigsfilmen som har vært nærmest en Oscar-nominasjon siden «Ni liv» i 1957. Den ble kortlistet i kategorien «beste fremmedspråklige film» i forkant av utdelingen i 2016.

«Krigsseileren» (2022)

HAVDRAMA: Sjømannen Alfred (Kristoffer Joner) får en brutal krig i fleisen når den norske handelsflåten blir beordret til å frakte forsyninger for de allierte. Foto: Roxana Reiss / Mer Film

Terning: 5

Kinobesøk: 405.024

Aldersgrense: 12 år.

Handling: To barndomskamerater er mannskap på et handelsskip når krigen bryter ut. Som andre norske sjøfolk presses de inn i jobben med å frakte sivile og militære forsyninger for de allierte. Kostnadene blir høye, både fysisk og psykisk.

Se den hvis: Du går rundt i den villfarelse at de 30.000 norske sjømennene som ble beordret med i krigen, fikk både anerkjennelse og belønning her hjemme for sitt helt avgjørende bidrag til at den rette siden vant til slutt.

Styr unna hvis: Du ikke er en spesielt hardhudet type. Særlig én av scenene tyder på at de som setter aldersgrensen mener vi har noen steintøffe 12-åringer her til lands.

Visste du at? Med et budsjett på 110 millioner kroner er dette den dyreste norske spillefilmen gjennom tidene.

PS: Vi nevnte innledningsvis at det er mer der det kommer fra. Neste høst kommer filmene «Quislings siste dager» om Vidkun Quisling og «NR 24», om motstandsmannen Gunnar «Kjakan» Sønsteby.

I tillegg delte Norsk filminstitutt nylig ut støtte til – ikke bare én, men to – filmer om invasjonen av Norge i april 1940, nemlig «Blücher» og «Natt til niende». Ikke alle synes dette er en god idé.

PS 2: I tillegg til filmene vi har nevnt, er det laget flere dokumentarfilmer og TV-serier som «Kampen om tungtvannet», «Gutta på skauen» og «Atlantic Crossing».

Hvorfor skal vi egentlig lage så mange krigsfilmer? Ekspander/minimer faktaboks Saken har vært heftig debattert, og dette er noen av de viktigste argumentene for og mot: Argumenter for: Andre verdenskrig er den mest dramatiske hendelsen både i Norge og i verden de siste 100 årene. Regelmessig dukker det opp nye historier og opplysninger som kaster lys over begivenhetene.

Vi har et ansvar for å fortelle om og skape interesse for krigens grusomheter til nye generasjoner.

Krigen er et symbol på kampen mellom godt og vondt, hvor alt står på spill, inkludert Norges eksistens. Samtidig er det nasjonsbyggende og samholdsskapende å fortelle om vår felles historie.

De aller fleste norske krigsfilmer er i mer eller mindre grad sanne historier. Dette gir historiene autentisitet og kan være mer emosjonelt gripende for et virkelighetssugende publikum.

Krigsfilmer leverer ofte sterkt på salg av kinobilletter, noe som er med på å finansiere kinodriften i Norge – slik at også smalere filmer kan vises for et mindre publikum. Argumenter mot: Å bruke statlige tilskudd og ressurser på å fortelle om ting som skjedde for 80 år siden skjer på bekostning av at vi forteller andre historier via filmmediet.

Noen norske krigsfilmer har fått kritikk for å ha nasjonalistiske undertoner og framstå som ukritiske helte-epos uten nyanser.

I krigsfilmer med handling «fra virkeligheten» tas det ofte store friheter til å endre på historien av dramaturgiske årsaker. Enkelte mener dette er farlig fordi det gir særlig et yngre publikum et usant inntrykk av historiske hendelser.

Samlet sett er det en sterk overvekt av mannlige skuespillere, regissører, produsenter og manusforfattere i disse filmproduksjonene.

