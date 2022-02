Da Stein nesten ble verdensstjerne

Det var direkte ampert på verdens mest kjente rockeklubb, The Marquee Club i Soho i London. Året var 1973.

En mann hadde introdusert seg som «Freddie» og tatt seg inn i garderobene backstage. Der henvendte han seg til den knapt 20 år gamle trønderen Stein og hans bandkollega Andrew.

Freddie veivet med armene og opptrådte aggressivt. Han krevde at Stein og Andrew skulle slutte å kalle bandet sitt for The Queen. Hans band het nemlig omtrent det samme.

Stemningen ble ikke noe bedre av at han stakk folk i brystet med pekefingeren. Slag ble utdelt, og blod ble spilt. Den fresende mannen ble til slutt kastet ut av garderoben.

Freddie Mercury i 1973, samme år som Queen slo igjennom. Foto: George Wilkes Archive / Getty Images

Freddie fikk det som han ville. Han tok Queen til å bli en av historiens aller største band.

De andre skiftet navn til The Hollywood Brats. Og dem gikk det ikke fullt så bra med.

Brats-feber

Stein Groven er i dag bedre kjent under sitt artistnavn Casino Steel. Han fyller 70 år denne måneden, og i over 50 av dem har han vært en dedikert forkynner av rockens evangelium.

Når vi møter ham i et vinterlig Oslo, er han iført bikerjakke, heldekkende solbriller og boots. Han tripper forsiktig på den lumske isholka med nytent sigg. Det er lett å tenke at den aldrende artisten heller lar lårhalsen ryke enn å bli sett iført isbrodder.

Stein Groven / Casino Steel (straks 70): – Jeg forbinder rock med en livsstil. Jeg kommer meg ikke ut av den og er heller ikke interessert i noe annet. Foto: Javier Ernesto Auris Chavez / NRK

Når han om et par uker hylles med bursdagskonsert i Trondheim, vil det nok bli mumlet om at han er den nordmannen som har levd tettest på skapelsen av rockehistorien.

Som medlem av The Hollywood Brats og The Boys satt han midt i maurtua da punkrocken eksploderte i London på 1970-tallet.

Senere fikk han tilbud om å bli fast medlem i Ramones, en av historiens mest innflytelsesrike band. Og han har fått oppleve å være en stor musikkstjernene hjemme i Norge. Både i duo med briten Gary Holton og i trio med Claudia Scott og Ottar «Big Hand» Johansen.

Men denne historien handler om The Hollywood Brats, bandet han kunne ha erobret verden med på 1970-tallet.

Interessen for dem er kanskje større nå enn noensinne. I 2016 kom biografien «Sick On You – The Disastrous Story of The Hollywood Brats», skrevet av bandets vokalist, Andrew Matheson. Den britiske avisa Independent har omtalt boka som «muligens tidenes mest underholdende musikkbiografi».

Den byr på elleville historier fra det høyst ukomfortable livet som aspirerende stjerner i London på 1970-tallet. Vi får innblikk i elendige karrierevalg, kompromissløs idealisme, opposisjon mot det etablerte, mingling med rock-eliten, og livet som fattigfranser og husokkupanter blant mus og rotter.

– Jeg fikk førsteutkastet av boka, og den var adskillig drøyere. Det var masse navn og dritslenging der som forlaget måtte sensurere, sier Stein.

Denne måneden kommer boka ut på norsk, og en filmatisering er også under planlegging.

Men hvordan kunne en ung forstadsgutt fra et trivelig og søvnig 1960-talls-Trondheim havne oppi alt dette?

Dette er Casino Steel / Stein Groven Ekspandér faktaboks Norsk vokalist, keyboardist og låtskriver, født i Trondheim, 1952 Flyttet til London i 1970. Keyboardist i The Queen, senere The Hollywood Brats (1972–1975) Var i en kort periode med i punkbandet London SS sammen med blant andre Mick Jones (senere gitarist i The Clash). Dannet i 1976 The Boys, som var det første punkbandet fra Storbritannia til å signere en platekontrakt. Bandet var ett av de store tidlige britiske punkbandene sammen med Sex Pistols, The Clash, The Damned og Generation X. Spilte keyboard i The Ramones i 1980 på deres englandsturné, og fikk senere tilbud om å bli en del av bandet. Dannet i 1980 duoen Gary Holton & Casino Steel. De spilte countryinspirert rock, og deres singel «Ruby (Don’t Take Your Love to Town» ble en svær hit i Norge. Deres album fra tidlig 1980-tall solgte svært godt. Gary Holton døde i 1985 av en overdose. I 1983 dannet Casino Steel en countryrock-trio sammen med Claudia Scott og Ottar «Big Hand» Johansen. De turnerte også i USA sammen med blant andre countrylegenden Waylon Jennings. Steel og Scott fortsatte samarbeidet, og ga ut musikk sammen med Carlene Carter og John Payne. Steel har gitt ut flere soloalbum og samarbeidet med store artister som Mick Ronson (gitarist for David Bowie), Ian Hunter (Mott the Hoople), Glen Matlock (Sex Pistols og Ian McLagan (The Small Faces). The Boys ble gjenforent i 1999, og har siden turnert aktivt over hele verden. I 2021 ble Casino Steel innlemmet i Rockheim Hall of Fame. Han har vunnet én Spellemann.

Drømmen om Stones

Stein Groven vokste opp på Byåsen i Trondheim som familiens minstemann, omgitt av storesøsken som eksponerte ham for Elvis Presley og Jerry Lee Lewis. Men det var The Rolling Stones som vakte den store gløden.

Som 11-åring så han et svart/hvitt-bilde av det britiske bandet i en utgave av mammas Kvinner & Klær. Det var nok til å bli fan før han hadde hørt én eneste tone. Det arrogante oppsynet, det lange håret, de utrolige historiene om deres livsførsel.

Frøet var sådd og hadde gode vekstvilkår gjennom tenårene. Han higet etter et opprør fra den konforme livsstilen som sa at fedrene skulle gå i dress og slips fra de var konfirmerte.

Trondheimsbandet The Wild Set avbildet i forbindelse med trøndersk mesterskap i rock. Den 15-16 år gamle Stein Groven nest lengst til venstre Foto: Privat

I 1970 kjøpte den langhårede 18-åringen seg enveisbillett med båt fra Oslo til Newcastle. Den eneste planen var å være på engelsk jord – den samme som The Beatles og Stones gikk på.

Den skulle han bli værende på i lang, lang tid.

Basen ble bydelen Paddington i London, hvor han fikk seg jobb i en aviskiosk. Samtidig hadde han et bein innafor dørene til den borgerlige Høyre-avisa Adresseavisen. Hans musikk- og fotballspalte «Rapport fra London» sikret ham dermed noen ekstra kroner. Som musikkskribent med pressekort fikk han plater fra plateselskapene, som han like raskt solgte på bruktsjappa.

Flere dager i uka gikk han på klubb og så britiske band som formet rockhistorien. The Yardbirds, Pretty Things, The Animals, The Who, Led Zeppelin, Stones.

Stein fikk oppleve konserter med mange av britisk rocks aller største band midt under deres storhetstid. The Rolling Stones var en av dem. Her fra en konsert på The Marquee Club i London i mars 1971. Foto: J. MAUM / Ap

– Det var lite penger, delt toalett på gangen og mye mus inne i leiligheten. Men det var fantastisk. Det var den fineste tida i livet mitt.

Det sier han til tross for at han pådro seg mangelsykdommen skjørbuk. Antakeligvis fordi Guinness og Bloody Mary utgjorde hjørnesteinene i kostholdet hans.

Men Stein ville mer enn å bare se andre opptre.

Nådeløs selvjustis

Han begynte å finstudere bladet Melody Maker, som var stappfullt av annonser for folk som ville spille i band. Etter utallige auditions som keyboardist – blant annet for et ennå ukjent Status Quo – kom han i kontakt med gjengen som skulle ta navnet The Queen, og senere The Hollywood Brats.

Stein møtte opp på audition hos Andrew Matheson, en karismatisk kanadier i tenårene, som også hadde rømt til London for å leve rockelivet. Han hadde avertert etter folk som ville være med på å starte det tøffeste, råeste og mest sexy bandet verden hadde sett.

Og silingen var nådeløs. Det viser teksten hvor det ble avertert etter trommeslager:

«Drummer wanted. Young, slim, must look, act & think like a star. No beards, no chrome-domes, no fatties».

Stein gjorde umiddelbar suksess hos Andrew, mye på grunn av stilen sin: Ekstremt tettsittende hvite jeans med bred sleng (lik en romrakett før takeoff), høye hæler, ringer og kjeder i hopetall, og bleket hår til godt nedpå ryggen. Barten trakk imidlertid ned.

– Æ hadd stiiil ja, sier trønderen selv i dag.

– Vi så ut som drag queens, men uten å være det. Vi var jo sammen med de fineste damene. Dette var for å sjokkere, noe vi elsket å gjøre, sier Stein.

The Hollwyood Brats anno 1973: Fra venstre Casino Steel, Lou Sparks, Andrew Matheson, Eunan Brady og Wayne Manor. Foto: Privat

Stilen kunne minne om glamrockens bruk av kvinneklær og sminke, og var inspirert av bandets motto to annoy and disturb. Men musikken de likte – og endte opp med å spille – var hardere og vesentlig mer upolert. Mer likt det vi i dag kjenner som punkrock, som ennå ikke hadde sett dagens lys i England.

Selvjustisen rundt hvordan bandet skulle framstå var på grensen til hjerteløs. Et av medlemmene var en hårsbredd fra å bli sparket fordi han ble observert i handlegata Oxford Street med en bærepose fra supermarkedet. Bandets gitarist ble vurdert avskjediget da de fant ut han var hele 23 år gammel.

En oppsiktsvekkende look var likevel ikke nok til å få gjennombruddet i en by som yret av uforløst talent. Likevel: The Queen, som de foreløpig kalte seg, øvde hardt og maste fælt. Med sitt forrykende sceneshow klarte de å bite seg fast i en ukentlig spillejobb på klubben Cafe Des Artistes i bydelen Fulham.

Nå var de på vei. Så da var det vel på tide å ta den første katastrofale avgjørelsen.

Storfisken som glapp

Til sin store skrekk fant The Queen ut at det fantes et band på den andre siden av Atlanteren som var bortimot prikk like dem selv når det gjaldt musikk og klesstil: Nemlig The New York Dolls.

I tillegg hadde de platekontrakt! Og de var på vei til England! Og de kunne påberope seg rock n’ roll-livsstils-kredibilitet siden trommeslageren deres akkurat hadde dødd av en overdose!

The New York Dolls (bildet) befant seg på den andre siden av Atlanterhavet, og syslet med mye av det samme som The Hollywood Brats når det gjaldt både klær og musikalsk uttrykk. Fra venstre Arthur Kane, Jerry Nolan, Johnny Thunders, David Johansen og Sylvain Sylvain. Foto: Michael Ochs Archives

– Vi trenger også et dødsfall i bandet, slo Stein fast på et bandmøte, uten at noen var villige til å ta en for laget.

Det hastet for våre venner.

Så da The Queen fikk et tilbud om platekontrakt på et av verdens største plateselskap, Polydor, burde man anta at jubelen sto i taket. «Vær så god, her er 2000 pund i en konvolutt og en kontrakt på to singler og ett album», liksom.

Men uten engang å ta et bandmøte, takket de nei til tilbudet. 2000 pund var for lite, Polydor var vest-tyske (helt feil), og de likte ingen artister som var signert der.

The Hollywood Brats skulle aldri igjen bli tilbudt en platekontrakt.

– Om jeg skal tenke på alle tabbene jeg har gjort ... Jeg har gjort så mye feil. Men på den annen side: Det har vært nyttig det også, sier Stein i dag.

Etter navneskiftet og bataljen med Freddie Mercury fortsatte jakten.

«Stein Groven» ble for tungvint i England, så han skiftet navn til «Casino Steel». The Hollywood Brats hadde faste og utagerende spillejobber på rockeklubben Speakeasy. Den fornemme listen over publikum inkluderte Bryan Ferry, Rod Stewart, Jeff Beck og Keith Moon.

Sistnevnte, den sagnomsuste trommeslageren i The Who, var i ekstase etter en av konsertene. Det at «The Brats» knuste interiør og instrumenter under konsertene var ikke noe minus for Moon, som selv sprengte utallige hotelltoaletter med dynamitt.

The Whos trommeslager Keith Moon (1946-1978). Foto: Anonymous / Ap

Etter en av konsertene kom han bærende med et brett øl til dem og slo fast at «The Hollywood Brats are the greatest band I’ve ever seen».

– Da tenkte jeg: «Nå er vi på gang». Da skulle vi virkelig erobre verden. Vi var bra, skjønner du. Og vi var enige med Keith Moon. Vi var de eneste som skjønte noe. Alt det andre var bare tull, sier Stein.

Framtiden så tilsynelatende lys ut for de kresne guttene.

The Hollywood Brats på sin aller første fotoshoot. Casino Steel bakerst til venstre. – Vi var tidlig ute. Glamrock var på vei til å slå igjennom. Men vi syntes de var litt kabarét. Vi var opprørske på en annen måte enn glamrocken, sier han i dag. Foto: Privat

Takk, men nei takk

En kveld ble bandet oppsøkt av en verdensvant manager. Han kunne fortelle at han styrte labelen som tidligere var eid av den avdøde The Beatles-manageren Brian Epstein.

Selveste The Beatles! Nå skulle det vel løsne!

Han skaffet dem en samarbeidsavtale med et plateselskap, og «The Brats» fikk penger til å spille inn et album. Mye penger.

De ble booket inn på det dyreste studioet i legendariske Olympic Studios, som de delte med The Eagles. Samtidig jobbet The Who og Led Zeppelin vegg i vegg. David Bowie var innom for å høre på opptakene, og avleverte den oppmuntrende kommentaren «luv it, luv it».

Bandet fikk plukke dyre instrumenter i musikkforretningene. De fikk leve jetsettliv med livvakter og kjøre Rolls-Royce til hotte nattklubber.

Etter hvert skjønte de at typene som de hadde skrevet under kontrakt med var av det lyssky slaget. Stein sier i dag at utgiftene på The Hollywood Brats bare var et instrument for hvitvasking av penger.

Bandet ble fysisk truet av en fryktinngytende daglig leder, som sa:

«We need a fucking hit fucking single from you fucking nancies to get you on Top of the fucking Pops, and we need it in two fucking weeks!»

Men det å skremme seg inn på hitlistene fungerte ikke.

For en ting var å ha spilt inn en plate. Men den største bøygen var å få en kontrakt med noen som faktisk ville gi den ut. Absolutt ingen engelske plateselskaper ville ta i albumet «Grown Up Wrong». Bandet selv var strålende fornøyd, men det musikalske uttrykket var for upolert og rått.

– Plateselskapene likte oss ikke. De likte glamrock og progrock, og vi var ingen av delene, forklarer Stein.

The Hollywood Brats' endelikt nærmet seg.

Selv om The Hollywood Brats slet, gjorde Stein gode miner til slett spill da Adresseavisen kom på besøk til London. Høsten 1974 intervjuet de ham og trondheimsvenn Geir Waade, som også var aktiv musiker i det samme miljøet. – Jeg er helt overbevist om at The Hollywood Brats skal greie å slå igjennom. Og det skjer i løpet av julen 1974. I 1975 er vi det største bandet som noen gang har slått igjennom, slo han selvsikkert fast. Foto: Faksimile Adresseavisen

En siste sjanse

Få band blir glade for å få denne beskjeden: «Management-avtalen deres er avsluttet og tapen med innspillingen av plata vil bli slettet».

Det kalde budskapet sank likevel inn hos The Hollywood Brats. Én etter én sluttet bandmedlemmene. Stemningen hadde blitt så råtten at Casino og Andrew brøt ut i slåsskamp midt under et intervju. Til slutt var det bare de to igjen.

Utrolig nok skulle en kobling til Trondheim gi dem en siste sjanse.

Andrew hadde sikret seg innspillingen av «Grown Up Wrong» før den rakk å bli slettet. En som fikk høre den – og som likte det umiddelbart – var en barndomsvenn av Casino: Den legendariske bransjemannen Audun Tylden. Plata ble dermed gitt ut i Norge, under et annet navn: Andrew Matheson & The Brats.

«Grown Up Wrong» ble solgt i svært beskjedne 563 eksemplarer. Men noen av dem som bestilte den på import til England, var viktige folk.

En av dem var Malcolm McLaren, en ambisiøs manager, som syntes dette låt helt suverent.

Han fikk arrangert et møte med Casino og Andrew, og la fram sin kongsplan: De to skulle lede et helt nytt band som frontet en blanding av rock og mote.

Andrew – en opposisjonell i hjerte og sinn – hadde overhodet ikke noe ønske om å la noen andre fortelle ham hva han skulle gjøre og ikke gjøre.

– Fuck off, sa han og gikk fra møtet, mens Casino lojalt fulgte etter.

McLaren fant seg i stedet noen andre.

Og kalte bandet Sex Pistols.

Debutplata deres, «Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols», gikk helt på toppen av de britiske albumlistene i England, og var starten på punkrockens kommersielle gjennombrudd.

Sex Pistols satte fyr på punken som globalt fenomen da de slo igjennom bredt i 1976. Fra venstre Johnny Rotten, Sid Vicious, Steve Jones og Paul Cook. Bildet er tatt under deres USA-turne i 1978, få dager før bandet kollapset. Sid Vicious døde av en overdose ett år senere. Foto: Richard E. Aaron / Redferns

I 1980, fem år etter at The Hollywood Brats var historie, skrev den britiske musikkavisa Record Mirror dette om dem: «De var lysår forut for sin tid, men likevel dømt til å mislykkes.»

Ingen sure miner

Et lunt smil har aldri vært langt unna mens Stein har snakka seg varm om et liv som andre dagdrømmer om. Likevel har dette vært blodig alvor for ham.

– Det som er feil med rock n' roll i dag er at artistene er utdanna økonomer og har egne AS. De er ikke rebeller. Jeg forbinder rock med en livsstil, sier han.

Historien om ham handler om en god porsjon sliding doors-øyeblikk, hvor han like gjerne kunne endt opp som internasjonal superstjerne. Men at det ikke gikk i oppfyllelse, lever han veldig godt med.

– Altså, jeg hadde kjempesuksess med duoen Holton/Steel, og trivdes jo overhodet ikke med det. Jeg kunne ikke gå på gata eller på restaurant. Det var helt jævlig!

Mannen som satset alt på ett kort som 18-åring, unner seg likevel å kjenne på hvor privilegert han har vært.

– Jeg har jo hatt et innholdsrikt liv. Det er svært få som har opplevd like mye galskap som meg.

Tre om Casino Steel Ekspandér faktaboks Andrew Matheson, vokalist i The Hollywood Brats og forfatter av boka «Sick On You – The Disastrous Story of The Hollywood Brats»: Jeg likte Casino fra første gang jeg så ham. For en katastrofal feil det var. Det var gjennomgående ubehagelig å være i band med Casino. Hver kveld på scenen kunne jeg føle at han satt bak meg ved pianoet, frådende av sjalusi for den oppmerksomheten jeg fikk. Så det var ingen overraskelse for meg at han en dag skulle farge håret sitt svart, få seks nye tenner, et rødt pannebånd, kjøpe en kopi av «Hank Williams’ Greatest Hits», ta mikrofonen, og komme seg til toppen av hitlistene. Og gjorde han det ikke bra? Han har solgt hundrevis av plater verden over, kvinner elsker ham, menn vil polere hans 1968 Chevy Impala, og ulver hyler utenfor soveromsvinduet hans. Han er akkurat min type. Gratulerer med dagen, Cas. Claudia Scott, artist. Har spilt sammen med Casino Steel i Claudia/Big Hand/Casino siden 1983 Stein er en skjønn person. Han er både raus og snill, og vi har vært som bestevenner. Han er kreativ, en gentleman, ærlig, kunnskapsrik og et ordensmenneske. Han er en veldig ordentlig type som ikke lever noe hurra meg rundt-liv. Samtidig er han en rocker i sin sjel og er ikke nødvendigvis for det etablerte. Han opponerer mot det han synes er urettferdig. Tom Hermann Kristensen, forfatter og musiker. Skrev biografien «Balladen om Gary Holton og Casino Steel», og startet opp bandet Backstreet Girls. «Cas» gjorde det som alle gutter fra vår generasjon prata om: Å reise til utlandet og bli popstjerne. Han har en veldig god retningssans og klarer å gjenkjenne hva som er bra. Han er veldig våken og har stor innsikt i musikkteori som artist, produsent og arrangør. Han er kompromissløs og lojal. En du kan han ha med deg i krigen.

Kilder: «Sick On You – The Disastrous Story of The Hollywood Brats» av Andrew Matheson, Balladen om Gary Holton og Casino Steel av Tom Hermann Kristensen, Adresseavisen, The Independent. Bildene av The Hollywood Brats er hentet fra Mathesons bok, og er trykket med hans tillatelse.

Hei! Har du noen tanker om denne saken som du har lyst til å dele – eller ideer til andre historier vi bør fortelle? Send meg gjerne en e-post! Les også gjerne det jeg har skrevet om aprilsnarrer i norske medier og humorister som er redde for å krenke.

Anbefalt videre lesning: