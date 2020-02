Ti veier til å forstå metoo

For to og et halvt år siden startet metoo-bevegelsen. Verden fikk et innblikk i strukturer som i årevis hadde tillatt seksuell trakassering fra personer i maktposisjoner både i arbeidslivet og samfunnet ellers.

Titusenvis av nyhetsartikler senere kommer filmskapere, forfattere og dokumentarister nå med sine vinklinger på en bevegelse som har påvirket mange liv verden over.

Sist ut er historien fra Engerdal der metoo ga en mann puffet til å melde fra om overgrep begått mot ham 30 år tidligere. Det som ble rullet opp i etterkant, har rystet bygdesamfunnet.

Metoo i norsk idrettsmiljø

MASSASJE: Denne massasjebenken var åstedet for mange overgrep fra treneren i Engerdal Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Tittel : «Trener og overgriper»

: «Trener og overgriper» Skaper : Anne Kari Løberg – Kjetil Hansen/Line Alsaker/Kjetil Saugestad

: Anne Kari Løberg – Kjetil Hansen/Line Alsaker/Kjetil Saugestad Genre: Podkastdokumentar i serien «Hele historien»

Hør «Trener og overgriper» her.

Denne dokumentaren gjør det klart et seksuelle overgrep fra maktpersoner også foregår i idrettsmiljøer, og at det også rammer menn.

En respektert friidrettstrener i Engerdal utnyttet treninger og turer til å komme på tomannshånd med guttene han trente, for så å antaste dem. Guttene holdt tyst av frykt for ikke å bli trodd. De fleste av dem hadde jo fylt 16, og treneren var så høyt elsket i bygda.

Så skjer metoo. Den profilerte høydehopperen Patrik Sjøberg forteller offentlig om misbruk fra sin trener. Det gir et puff. En av dem, Tor Solbakken, varsler idrettslaget, 36 år etter han ble utsatt for overgrep, og det ender med politianmeldelse. Det løsner for flere andre, som endelig tør å fortelle hva de har opplevd.

De fleste overgrepene ligger for langt tilbake i tid til å få dom mot treneren, men han kommer i fengsel for et overgrep begått i 2011.

Dokumentaren viser godt hvor forløsende det er å få fortalt sine nærmeste om den tunge børen de har båret på i så mange år – og bli trodd.

Mannen som utløste hele metoo-bevegelsen

FILMMOGULENS FALL: Vitnesbyrdene til ofrene, kollegaene og journalistene som avslørte ham kan du få med deg i dokumentaren «Harvey Weinsteins fall».

Tittel: «Harvey Weinsteins fall»

«Harvey Weinsteins fall» Originaltittel : «Harvey Weinstein: Untouchable»

: «Harvey Weinstein: Untouchable» Regissør: Ursula Macfarlane

Ursula Macfarlane Genre: Dokumentar på 1,5 timer på NRK TV

Se dokumentaren i NRK TV: Harvey Weinsteins fall

Det var her det begynte, da skuespilleren Alyssa Milano 17. oktober 2017 ba ofre for sextrakassering om å gi seg til kjenne med emneknaggen #metoo på Twitter.

Weinstein-saken er fortalt i mange former – gjennom artikler, bøker og podkast. I denne dokumentaren møter du de viktigste aktørene: Kvinnene som var ofre for Weinsteins overgrep, folk som jobbet med Weinstein og tidlig varslet om oppførselen hans, de som dekket over gjerningene hans, og journalistene i New York Times og New Yorker som avslørte Weinstein i oktober 2017.

Weinstein hevder fortsatt sin uskyld i rettssaken mot ham, som er i ferd med å avsluttes i disse dager.

Harvey Weinstein-saken er grunnkurset i metoo-pensumet.

Blondinene slår tilbake

VARSLERE: Charlize Theron (f.v.) som Megyn Kelly, Nicole Kidman som Gretchen Carlson og Margot Robbie som Kayla Pospisil, en fiktiv person basert på flere nyansatte kvinner i Fox News. Foto: Nordisk Film Distribusjon

Tittel: «Bombshell»

«Bombshell» Regissør: Jay Roach

Jay Roach Genre: Kinofilm basert på ekte hendelser

Viktig film med noe vesentlig på hjertet, skrev Filmpolitiet i sin anmeldelse.

Den svært profilerte programlederen i Fox News, Gretchen Carlson, saksøkte i 2016 toppsjefen Roger Ailes for seksuell trakassering. Dette var før metoo-bevegelsen, og hun sto lenge alene om anklagen.

Etter hvert bekreftet hennes kollega Megyn Kelly anklagen med sin egen historie, sammen med et tjuetalls flere kvinner. Både Ailes og TV-vert Bill O-Reilly ble avskjediget, riktignok med større økonomiske kompensasjoner enn kvinnene i saken.

Roger Ailes har tidligere blitt portrettert i HBO-serien «The Loudest Voice».

I «Bombshell» er det kvinnene som innehar hovedrollene.

Trekker det britiske kongehuset inn i metoo

KONGELIG METOO-SAK: Den amerikanske kvinnen Virginia Roberts Giuffre har trukket britiske prins Andrew inn i saken rundt Jeffrey Epstein. Nå har Andrew fått «sparken» av sin mor, dronning Elizabeth, som seniormedlem av det britiske kongehuset. Foto: BBC

Tittel: «Prins Andrew og Epstein-skandalen»

«Prins Andrew og Epstein-skandalen» Skaper: BBC One

BBC One Genre: Dokumentar

Se dokumentaren og bedøm selv hvem du tror på: Prins Andrew og Epstein-skandalen

Saken mot den amerikanske milliardæren Jeffrey Epstein fikk en ny tvist like før jul da engelske prins Andrew ble involvert. Den amerikanske kvinnen Virginia Roberts Giuffre anklaget Epstein for å ha betalt henne for å ha sex med prins Andrew da hun var 17 år.

Jeffrey Epstein var anklaget for menneskehandel med mindreårige jenter, og tok livet sitt i fengsel i august.

Prins Andrew rykket ut i et stort intervju på BBC og benektet noensinne å ha møtt Giuffre, på tross av at et fotografi viser ham med armen rundt den unge kvinnen. Prins Andrew har sagt at han er villig til å forklare seg for FBI dersom det kommer en forespørsel fra dem.

Her står ord mot ord i en sak som slett ikke er avgjort.

Komplekst om trakassering i kjølvannet av Weinstein

SPARKES ETTER ANKLAGER: Alex Levy (Jennifer Aniston) må ta side når Mitch Kessler (Steve Carell) får sparken etter at de har figurert på skjermen i 15 år som Amerikas favoritt-tv-par. Foto: Apple / Apple

Tittel : «The Morning Show»

: «The Morning Show» Produsent : Apple TV+

: Apple TV+ Genre: Fiksjonsserie på strømmetjeneste

En deilig dose drama, intriger og glitrende skuespillere, skrev Filmpolitiet i sin anmeldelse.

Denne serien skulle først handle om det harde miljøet i de vanvittig populære amerikanske morgennyhetene. Da Weinstein-saken eksploderte, skrev skaperne kjapt om manus og skrev metoo inn i kjernen av handlingen.

Første episode begynner med at den folkekjære mannlige programlederen Mitch Kessler (Steve Carell) får sparken. Han som har sittet i programlederstolen sin og fordømt Harvey Weinstein som nyhetsanker, har egne svin på skogen. TV-seerne er sjokkert, men hvor mange i tv-nettverket visste egentlig om overgrepene?

I motsetning til Weinstein er Mitch Kessler en kjernekar, godt likt av alle, og vi får også se saken fra hans side.

«The Morning Show» er en nyansert serie som viser hele bildet.

I Sverige har to store metoo-saker rystet det svenske kulturlivet de siste årene:

Saken som endevendte svensk kulturliv

PRISVERDIG: Dagens nyheter-journalisten fikk Stora Journalist-priset for sin avsløring av Jean-Claude Arnaults overgrep Foto: Pilar forlag/Albert Bonniers förlag/NRK

Tittel: «Klubben. En gransking»

«Klubben. En gransking» Forfatter: Matilda Gustavsson

Matilda Gustavsson Genre: Sakprosa

Matilda Gustavsson er journalisten i Dagens Nyheter som avslørte den såkalte Kulturprofilen som sexforbryter.

Som en bokversjon av filmen «Alle presidentens menn», tar Gustavsson oss i «Klubben» nitid gjennom prosessen:

Det begynner med rykter om slesk oppførsel fra en kulturprofil, og ender med å sende Jean-Claude Arnault i fengsel. I dragsuget drar han med seg hele Svenska Akademien, og Nobelprisen i litteratur kan ikke deles ut det året.

Boken er spennende, smart og medrivende skrevet.

Gustavsson gjengir flere av kvinnenes historier (noen under dekknavn). Hun reiser til Marseilles og Paris og beskriver Arnault som en simpel svindler som har løyet og innyndet seg hos toppnivået i svensk kulturliv. I siste del av boka slipper vi innenfor dørene i lukkede Svenska Akademien, under en prosess som sverter den ærverdige institusjonen for alltid.

Denne boka vil ryste deg med omfanget av forbrytelsene i en særegen svensk skandale.

Sveriges mest hatede mann slår tilbake

PÅ NORSK: Boka kom ut på norsk fordi ingen svenske forlag ville gi den ut, ifølge forfatteren selv. Foto: Gloria forlag

Tittel : «Uten nåde»

: «Uten nåde» Forfatter : Fredrik Virtanen

: Fredrik Virtanen Genre: Sakprosa

– En viktig bok, skrev NRKs kulturkommentator Agnes Moxnes.

Journalist og kommentator Fredrik Virtanen fikk sparken etter 25 år i Aftonbladet etter at han under metoo ble anklaget for voldtekt.

Det var skuespilleren Cissi Wallin som først anmeldte ham for voldtekt. Da hun tapte saken, hengte hun ham ut på Instagram. Mange profilerte mennesker tok Wallins side, og Virtanen ble hetset og hatet.

I «Uten nåde» tar han et rasende oppgjør med svenske medier og meningsklimaet. Virtanen saksøkte Wallin tilbake, og 9. desember 2019 ble Cissi Wallin dømt for grov ærekrenkelse.

Boka stiller spørsmål om hvem som skal dømme og hvor rettssaken skal foregå i metoo-saker.

Skjebnesvangre beskyldninger

RYKTEBØRSEN: En usikker lærer og en usikker tenåring vikler seg inn i en sak de mister kontrollen over. Foto: JULIE PIKE / GYLDENDAL NORSK FORLAG

Tittel : «Stillheten etterpå» (2019)

: «Stillheten etterpå» (2019) Forfatter : Helene Uri

: Helene Uri Genre: Ungdomsroman

NRKs anmelder kalte den en lett gjenkjennelig historie fra nåtidens klasserom.

Helene Uri tar leseren med inn i et grumsete territorium av dårlige motiver når hun legger en metoo-sak til en førsteklasse på videregående skole.

Her møter vi en mannlig lærer og en kvinnelig elev på 16 år. Begge ønsker desperat å bli populære. Hos ham gir det seg utslag i klønete kommentarer ved tavla. Hos henne gir det makt å spre rykter om den usikre læreren.

Denne historien viser hvordan mennesker kan klosse det til på grovt vis, uten å mene det.

Metoo-thriller fra Dallas

BESTSELGER: «Whisper Network» sammenlignes med HBO-serien «Big Little Lies», der Reese Witherspoon spilte en av hovedrollene. Foto: Kagge forlag/NRK

Tittel : «Hviskeleken» (2019)

: «Hviskeleken» (2019) Originaltittel : «Whisper Network»

: «Whisper Network» Forfatter : Chandler Baker

: Chandler Baker Genre: Thriller

Tips: Den kjappe muntlige amerikanske tonen flyter ikke så godt på norsk, så velg originalspråk på papir eller i lydbok dersom du er komfortabel med engelsk.

En toppsjef i et firma i Dallas er funnet død på mistenkelig vis. Flere kvinner har hatt grunn til å hate sjefen sin, som ikke går av veien for å gå veldig tett på sine underordnede.

En sentral del av mysteriet er et excel-ark som sirkulerer med navn på menn som har oppført seg snuskete. Fortjener sjefen å stå på denne lista, eller er han offer for falske rykter?

«Whisper Network» er en New York Times-bestselger. Den er også plukket ut til Reese Witherspoons bokklubb.

Mordmysteriet tjener som en medrivende inngang til store spørsmål om skyld og ansvar i et miljø med ambisiøse kvinner og menn.

En norsk-svensk historie

UPASSENDE OPPFØRSEL: Hva gjør man med en musikkprofessor som anklages for seksuelt krenkende adferd av studenter? Dokumentaren undersøker hvordan institusjoner skal takle anklager om trakassering som ikke nødvendigvis faller inn under straffeloven. Foto: NRK

Tittel : Don Juan bak masken

: Don Juan bak masken Skaper : Cecilia Josefsson (regi)/ Kjetil Saugestad (produsent av NRK-versjon)

: Cecilia Josefsson (regi)/ Kjetil Saugestad (produsent av NRK-versjon) Genre: Podkast/radiodokumentar (NRK/Sveriges Radio)

Hør «Don Juan bak masken».

I mange undervisningssituasjoner vil det være naturlig og nødvendig at læreren tar på studentene sine. Alle som har sett Solveig Kringlebotn undervise i operasang på Stjernekamp, vet det.

Men er det for eksempel innafor å be om å ta nakenbilder av studentene sine?

Denne radiodokumentaren er en svensk-norsk samproduksjon som undersøker anklager mot en svensk pensjonert sangprofessor. Han anklages først for seksuelt krenkende adferd av studenter ved musikkhøgskolen i Stockholm, før han beveger seg til Norge og får stilling ved Musikkhøgskolen i Oslo. Professoren benekter all skyld.

Dokumentaren stiller spørsmål om hvordan institusjoner skal takle anklager om trakassering som ikke nødvendigvis faller inn under straffeloven.

I listen er det valgt bøker, filmer og serier som er tilgjengelig på norsk, eller med norsk teksting.