Svensk hoffreporter: – Hva er Märtha, hvis hun ikke er prinsesse?

Bok om fotball fikk Uprisen

Michael Stilson, og hans «Bare spille ball», ble tildelt Uprisen under Litteraturfestivalen på Lillehammer torsdag. Sju ungdomsskoleklasser har lest og diskutert de fem nominerte bøkene. Selv om det handler en del om fotball i boken, mener juryen at handlingen kunne vært satt til et annet miljø da prestasjonspress, kaotisk familieliv, vennskap, forelskelse og det å ha høye forventninger til seg selv er tematikk (NTB).