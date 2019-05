Märtha Louise er en å gå i krigen med

Hun må i tillegg være en skikkelig tøffing. NSBs overgang til å bli Vy fortoner seg som et minimalistisk pust sammenlignet med den merkevaren Märtha Louise og hennes nye kjæreste Derek Verret nå har sikret seg gjennom forelskelse, kjærlighet og samarbeid: Prinsessen og sjamanen.

Intet mindre. Og ikke bare det, for Märtha Louise visste garantert hva som måtte komme – og som kommer til å komme. Nye runder med latterliggjøring og ydmykelser, i tillegg til faglig motstand om tema fjær, engler og dødes evne til å kommunisere.

Prinsesse Märtha Louise har altså fått ny kjæreste. Han heter Derek Verret, men går under navnet Shaman Durek. Han er sjaman. Han kan, ifølge seg selv, få kjerner i atomer til å rotere. Virkelig kraftfulle saker, har han selv sagt.

Kjernen i hans atom i denne runden, det er altså Norges prinsesse.

Annonsert på Instagram

Forholdet ble annonsert for verden i går. Ikke i form av en pressemelding fra slottet, men via Instagram. To lykkelig mennesker. Tett på hverandre. En mann og en kvinne som har funnet sammen.

Det første forholdet deres avføder er en måpende erkjennelse i det norske folk om at dette, ja dette kom faktisk ganske overraskende på. Så må vel både de og vi regne med at interessen ikke akkurat kommer til å legge seg med det aller første.

Med andre ord, man trenger ikke være særlig synsk for å spå at i dagene, ukene og månedene fremover kommer disse spørsmålene til å bli stilt, mange ganger:

Hvem er egentlig Derek Verret? Er han en bløffmaker, og vil han henne vel?

Hvorfor går de ut og offentliggjør at de er et par, bare noen dager før de skal legge ut på en turné i Danmark og Norge?

Misbruk av tittelen?

Og hvorfor gir de først kommentarer om seg og sitt i det øyeblikket turneen deres er i gang – 19. mai, i København?

Hvor kommersielt smart går det egentlig an å bli når du er prinsesse med tilgang til øyeblikkelig oppmerksomhet?

Skal ikke egentlig Märtha Louise holde seg for god til å bruke, eller misbruke, prinsessetittelen i slike sammenhenger?

Skal kirken slippe dem inn? Bør ikke Den Norske Kirke innføre «no-plattforming» mot sjamaner og nyreligiøse med øyeblikkelig virkning?

Og alt dette til tross – min respekt for prinsesse Märtha Louise øker. Det handler ikke om den kommersielle biten, men hennes mot til å stå i stormen.

Definitivt en prinsesse å gå i krigen med. Muligens med en englevakt på kjøpet.