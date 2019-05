På besøk i sjaman Durek Verretts «himmelrike»

Vi befinner oss i Silver Lake i Los Angeles, USA.

Et eldorado for alt som handler om sjamanisme og nyreligiøsitet.

Det er her sjaman Rami Abu-Sitta bor. En av de ti mest populære sjamanene i LA, og ikke minst venn og kollega med prinsesse Märtha Louises nye og omdiskuterte kjæreste, sjaman Durek Verrett.

– Sjamanens «mesa» er vårt mobile alter med medisinske steiner, forklarer Sitta til NRK.

Han legger steiner i ulike farger og størrelser utover et teppe på gulvet.

Norsk sjaman-skepsis

Den siste uken har kritikken haglet mot prinsesse Märtha Louises kjæreste, sjaman Durek Verrett, som kom fra LA til Oslo på tirsdag.

Sammen skal de reise på foredragsturné til Danmark og Norge de neste ukene, under navnet «The Princess and The Shaman».

Verrett har de siste dagene blitt kritisert blant annet på grunn av hans påståtte evner til å snu atomer og reversere aldringsprosessen. Han skal også ha hevdet at leukemi skyldes dårlig balanse i blodet, og at han har kreftene til å gjenopprette denne balansen.

Märtha Louise har på sin side høstet kritikk for bruken av prinsessetittelen i sammenheng med deres kommersielle foredragsturné.

– For meg er alt gud

Vil sjaman Rami Abu-Sitta i Los Angeles, hevde å ha de samme evnene som sin venn og kollega Durek Verrett?

– Hvordan klarer du å gjøre dette på et atomnivå, de er jo så små?

– Altså, du kan kalle atomnivået for gud. Jeg snakker om gud som rommet mellom atomene.

– Men det er også rom mellom elektroner og protoner, er det også gud?

Rami ler og blir stille, før han svarer:

– For meg er alt gud.

NRKs reporter blir bedt av den sjamanistiske helbrederen, Jacquel Cardoval, til å være med på en så kalt sjamanistisk fullmånehealing:

Forsker: – De er definitivt sjarlataner

– Los Angeles er det mest religiøst delte eksperimentet gjennom historien, sier Brie Loskota, forsker og direktør ved Center of Religion and Civil Culture, ved Universitet i sør California.

Hun mener det er flere religiøse- og spirituelle grupper, og former for religiøst entreprenørskap og start ups i Los Angeles enn noe annet sted i verden.

– Er disse menneskene sjarlataner?

– Ja, jeg vi si at de definitivt er sjarlataner. Når mennesker praktiserer ting der de oppsøker de mest sårbare, og tilbyr kurer for ting som vi vet ikke er kurerbare. De tilbyr falskt håp til folk som har det vanskelig.

– Er det farlig?

– Ja, det kan definitivt være farlig.

Fullmånehealingen hos Jacquel Cardova nærmer seg slutten: