8 av 10 vil beholde kongehuset: Størst oppslutning blant de unge

Kongen fyller 80 år tirsdag 21. februar, og reiser utenlands med familien for å feire.

I et intervju i forbindelse med jubileet sa kongen at det er uaktuelt å tre tilbake, og en undersøkelse utført av Norstat for NRK viser at et stort flertall gjerne vil beholde monarkiet.

Mens 81 prosent støtter det, vil 15 prosent ha en annen styreform.

Det er litt flere kvinner enn menn som støtter monarkiet, og oppslutningen er høyest i Nord-Norge og på Sørlandet med Telemark. Den er klart lavest i Oslo med 69 prosent.

Oppslutningen er størst i aldersgruppen 30-39 år, og nest størst i gruppen under 30 år. I begge svarer over 80 prosent at de støtter monarkiet. Oppslutningen synker jo høyere utdannelse respondentene har.

Støtter du at Norge er et monarki, eller vil du endre til en annen styreform, for eksempel republikk Total Mann Kvinne Under 30 år 30-39 år 40-49 år 50 år + Støtter monarkiet 81% 79% 82% 82% 85% 79% 79% Ønsker annen styreform 15% 16% 14% 12% 11% 17% 18% Vet ikke 4% 5% 4% 6% 4% 4% 4% (Undersøkelsen er utført av Norstat for NRK, med 1000 respondenter)

Fordelt på landsdel Nord-Norge Midt-Norge Vestlandet Østlandet Sørlandet med Telemark Oslo Støtter monarkiet 85% 81% 82% 81% 84% 69% Ønsker annen styreform 11% 13% 15% 14% 13% 25% Vet ikke 4% 6% 3% 4% 3% 6%

– Lover godt for monarkiet

Forfatter og kongebiograf Tor Bomann-Larsen mener det er interessant at det er de yngste aldersgruppene som er mest positive til monarkiet.

Tor Bomann-Larsen. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Det er den mest dynamiske aldersgruppen, og det lover godt for monarkiet. Det uttrykker et ønske om en nasjonal stabilitet i en urolig tid, og kongen former vårt selvbilde, sier han.

Bomann-Larsen påpeker at monarkiets oppslutning var på 79 prosent i folkeavstemningen i 1905, og at vi dermed har gått opp ett prosentpoeng per monark.

– Han er ikke på kollisjonskurs med fremtiden, og det er positivt. Man kunne kanskje tenke seg at han sto sterkest i de eldste gruppene, så det er interessant. Det bekrefter vel at han er på riktig kurs, sier han.

Kong Harald fikk blant annet oppleve å gå viralt med sin tale fra hagefesten i Dronningparken i fjor høst.

VIDEO: Se hele talen fra hagefesten. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Se hele talen fra hagefesten.

– Kan ikke flørte med politikk

I Dagsrevyen lørdag fikk VGs politiske redaktør Hanne Skartveit spørsmål om hvordan kronprinsparet kunne komme til å påvirke oppslutningen om kongehuset.

– Det er naturlig at en kronprins leter etter sin rolle og prøver å finne sin plass i en ny tid, og det har han slitt litt med tror jeg. I det han går inn i kongerollen, så kan han ikke

flørte med politikk og definere det så vidt. Da må han gå inn i det mer tradisjonelle og nøytrale, og være en konge for alle, sa Skartveit.

Mener kongen ikke påvirker

Undersøkelsen tar også for seg spørsmålet om kong Harald påvirker retningen Norge tar gjennom talene han holder.

Her mener flest at kongen ikke påvirker retningen, mens det er flest i aldersgruppen 50+ som mener han gjør det.

Selv om Oslo har lavest oppslutning om monarkiet, er det bare 37 prosent som mener han påvirker retningen. Dette tallet er høyest på Sørlandet med Telemark.

I en tilsvarende undersøkelse i 2014, der 82 prosent støttet monarkiet, var spørsmålet om kongefamilien opptrer politisk nøytralt, noe 67 prosent sa seg enige i.