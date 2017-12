Farvel, Snapchat-streaks

I fjor overrasket Snapchat brukerne sine med helt nye funksjoner i appen deres. En av disse er streaks, en funksjon som går ut på at du blir belønnet jo lenger du snapper med en venn. Disse såkalte streak-tallene måles i hvor mange sammenhengende dager man har kontakt med en annen. Hvis du og en venn snapper med hverandre hver dag i 20 dager, vil begge få et 20-tall på hverandres brukernavn.

Streaks med 200 kontakter

Da streak-funksjonen først ble lansert, startet de aller fleste i vennegjengen min med det. Det ble gradvis mer og mer ukult å ikke ha streaks med noen. Du ble på mange måter sett ned på hvis du ikke hadde streaks med noen på Snapchat. Følgelig bestemte jeg å bli en del av flokken og startet med dette. Lite visste jeg at det valget kom til å bli en enorm tidstyv. Spoler vi frem to år, har jeg nå streaks med omtrent 200 kontakter.

Du ble sett ned på hvis du ikke hadde streaks med noen.

Å ha streaks er ganske krevende. Spesielt hvis du har høye streak-tall. Det krever at man må gjøre alt for ikke å miste de fiktive tallene på skjermen. Jeg må ofte inn på Snapchat for å sørge for at jeg ikke har «timeglass» med noen på lista. Timeglassene vises når en streak er i ferd å forsvinne og indikerer at enten du eller streak-kontakten ikke har sendt snap i løpet av de siste 24 timene. Det er utrolig stressende og stjeler mye tid. Man får aldri varsel på mobilen når man er i ferd å miste en streak, og derfor må jeg inn på appen for å sjekke at lista er «timeglass-fritt».

Luqman Wadood

Langtekkelig prosess

Det som må gjøres for å vedlikeholde streaks, er å sende såkalte «flammer» til vennelisten. Disse flammene er rett og slett bilder som sendes til hele streak-listen, ofte to-tre ganger om dagen. Bildene er ofte meningsløse og inneholder vanligvis teksten «gm» (god morgen), «gn» (god natt) eller bare «streak». Jeg mottar for eksempel flere bilder av det folk driver med der og da, som vennene de er med, eller av det de spiser. Som nevnt har jeg streaks med en del folk, og resultatet er at jeg ender opp å motta flere hundrevis av slike meningsløse bilder, daglig.

Lite visste jeg at det valget kom til å bli en enorm tidstyv.

Som de aller fleste har gjort, har jeg samlet alle jeg har streaks med i en såkalt a-liste, der alle navnene starter med a, slik at jeg kan sende streaks til alle på en gang. Jeg bruker selv cirka ti minutter på å bla ned gjennom hele lista mi, og trykke på hver individ jeg har streak med. Prosessen tar lang tid, og jeg legger merke til hvordan mobilen min blir tregere jo lenger ned jeg kommer på listen. Blant de på lista mi, er det folk jeg så vidt kjenner, og til og med folk jeg aldri har møtt.

Nå er det slutt

Jeg har egentlig aldri forstått meningen med streaks. Streak-tallene jeg har med vennene mine har absolutt ingen verdi for meg. Mange jeg har snakket med som har positive holdninger til streaks argumenterer med at streaks hjelper med å holde kontakten med gamle venner og gjør det også mindre kleint å starte samtaler med folk. Jeg er delvis enig med det, men vil uansett slutte med streaks før det blir et større problem for meg og går utover skolearbeid og det sosiale livet mitt.

Derfor har jeg valgt å slutte med streaks med mesteparten av listen min, og heller fokusere på de viktigere tingene i livet.

