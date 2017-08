Nå svarer Faten på hetsen: – Folk vil tvinge av meg hijaben

– «Hun bør skytes», sto det på kommentarfeltet. Denne gangen ikke fordi jeg sto imot ekstremister eller sa noe som provoserte andre, denne gangen fordi jeg har på meg et plagg.

Faten Mahdi al-Hussaini (22) forteller om én av de mange meldingene hun har lest om seg selv de siste dagene. Nå har hun selv valgt å svare netthetserne i en videokronikk for NRK.

Reaksjonene på at hijabkledde Faten skal lede «Faten tar valget» på nett og NRK1 har vært mange de siste par ukene. Hos NRK har det kommet inn nærmere 6.000 klager i løpet av denne tiden.

De aller fleste reagerer på at programleder Siv Kristin Sællmann i 2013 ikke fikk bære et smykke med kors under en nyhetssending, mens det nå tillates hijab i aktualitetsprogrammer.

– Såret av landsmenn

Men det er ikke bare NRKs publikumskanaler som blir oversvømt av klager, også i kommentarfeltene florerer det av meldinger, og Faten sier at hun har opplevd en voldsom netthets.

– Når jeg leser alt hatet i kommentarfeltene så blir jeg sint, men mest såret. Såret fordi dette kommer fra mine landsmenn, såret fordi jeg ikke føler at jeg passer inn noe sted, og såret fordi folk dømmer meg ut ifra et plagg og ikke hvem jeg er, forteller hun.

Nå ønsker hun å ta et oppgjør med de verste nettrollene der ute og forteller i videokronikken at hun ikke vil la seg knekke.

– Jeg visste at jeg kom til å bli kritisert for min hijab. Men jeg visste ikke at jeg kom til å bli kritisert så mye, og jeg visste ikke at vi hadde så mye hat på grunn av et plagg. Det gjør meg bare sterkere selv om det til tider var slitsomt å lese noen av de stygge meldingene, sier hun.

– Noen hetser meg fordi de mener at hijab ikke er norsk kultur, men deres hatmeldinger i kommentarfeltene, er det norsk kultur?

«Hun bør skytes» er en av kommentarene om Faten Mahdi al-Hussaini. Foto: syver gustavo svensrud / NRK

Føler seg undertrykt av netthetsen

Hun forteller videre at alt oppstyret rundt det hun har på hodet har ført til at hun føler at kritikerne ønsker å tvinge hijaben av henne, og at hun ikke ser på det som undertrykkende å gå med den selv om andre gjør det.

– Jeg legger ikke skjul på at mange jenter blir tvunget til å gå med hijab. Men mange blir tvunget til å ta den av slik jeg føler jeg blir tvunget nå. Folk vil tvinge den av meg, og din frihet kan være min undertrykkelse, sier hun.

– Gjør meg ikke mindre smart

Hun føler at hijabkritikken i Norge er langt verre nå enn før, og at folk ikke liker plagget fordi de er redde for det – de tror det er «noe under den».

– Når jeg leser kommentarfeltene så føler jeg at folk snakker om hijaben min som om det er et annet menneske som står ved siden av meg og undertrykker meg, sier hun.

– Men dette er stoff jeg kjøper på H&M akkurat som du kjøper et skjerf. Det er ikke skummelt, det er ikke en bombe under den. Den undertrykker meg ikke og gjør meg ikke mindre smart i hjernen min.

