Facebook lover endringer etter personvernskandalen

I en pressemelding utstedt onsdag varsler selskapet et mer brukervennlig design.

Endringene skal innebære at verktøyene for personvern blir lettere tilgjengelig, og kommer etter krass kritikk mot Facebook den siste tiden.

Dette blant annet som følge av avsløringene knyttet til det britiske kommunikasjonsbyrået Cambridge Analytica.

–Vi har hørt høyt og tydelig at personvernsinnstillingene og andre viktige verktøy er for vanskelig å finne, og at vi må gjøre mer for å holde folk informert, skriver Facebooks personvernsjef Erin Egan i et blogginnlegg onsdag.

–Vi vil ta ytterligere steg i løpet av de kommende uke for å sørge for at folk får mer kontroll over privatlivet sitt, heter det videre.

Vil ha Zuckerberg i høringer

Nylig ble det kjent at Cambridge Analytica hadde samlet inn personopplysninger fra 50 millioner Facebook-brukere. Selskapet har solgt analyser av materialet til blant andre Donald Trumps valgkampstab.

På grunn av avsløringene har både EU-parlamentet, Parlamentet i Storbritannia og demokrater i Kongressen krevd svar fra Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg.

Brukerne har også reagert på avsløringene, og mange har kommet med oppfordringer om å slette Facebook-kontoene. Samtidig har Facebook blitt en så viktig del av manges liv, at det kan bli vanskelig å kutte ut teknologiselskapet.