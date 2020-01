Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press deler i år ut den tiende «Gullbarbien» til den medie- eller reklameaktøren som de mener er best til å få ungdom til å føle seg verst. I år er Dagbladet, Blogg.no og appen Facetune nominert.

– Felles for de tre nominerte er at de enten har brukt veldig ensidige skjønnhetsidealer, gamle kjønnsrollemønster eller spilt på unødvendig seksualisering, sier Mina Vinje, leder i Press.

Dagbladet vant prisen i 2016, da for forsidene på papiravisene, og i år er de nominert igjen.

Verstingprisen gullbarbie deles ut til den media- eller reklameaktøren som er best til å få ungdom til å føle seg verst. Foto: press.no

– Det viser at de kanskje ikke tok det helt på alvor da de vant forrige gang, men jeg tenker at de nå blir nominert igjen fordi vi mener de må ta ansvaret sitt og at vi ikke kommer til å gi opp før man kan gå inn på dagbladet.no uten å se artikler om hvorfor man bør gå ned i vekt og hvordan, sier lederen.

– Mye fokus på kropp og slanking

Videre mener Vinje at Dagbladet har et samfunnsansvar som en av Norges største aviser, men at det ikke blir tatt på alvor.

– At de gjennom artiklene sine, som spiller mye på unødvendig seksualisering og har mye fokus på slanking og kropp, og at dette også da bidrar til usikkerhet og dårlig kroppsbilde blant ungdom, sier hun.

– De har også hatt saker om intimkirurgi hvor overskriftene har vært blant annet «det beste jeg har gjort» og «det var verdt pengene», noe som vi mener er problematisk, legger Vinje til.

Mina Vinje, leder i Press, sier at Dagbladet kanskje ikke tok prisen på alvor da de fikk den i 2016. Foto: Bibi Fatima Musavi / NRK

Sjefredaktør i Dagbladet, Alexandra Beverfjord, svarer at de har et annet syn på dette enn Press, og påpeker at de ikke har barn som sin målgruppe.

– Den store majoriteten av saker vi produserer er nyheter, sport og underholdning. Dagbladet er en av Norges største nyhetsmedier, og en av Norges mest prisbelønte redaksjoner når det gjelder gravejournalistikk. I tillegg skriver vi om tema folk er opptatt av i hverdagen, som forbrukerstoff, helsestoff og stoff om sex og samliv, skriver Beverfjord i en e-post.

En liten del av artikkelproduksjonen

Hun ser også annerledes på det å skrive om vekt, og peker på at ifølge Folkehelseinstituttet så har flere voksne i Norge overvekt eller fedme enn normalvekt.

– Dette er blitt et alvorlig helseproblem, og i likhet med mange andre medier skriver Dagbladet om slankemetoder som har forskningsmessig dokumentert effekt, skriver hun.

Sjefredaktør i Dagbladet, Alexandra Beverfjord, ser annerledes på det som Press kritiserer, og sier avisen vil fortsette å skrive om vekt, kosthold, sex og samliv. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Når det gjelder sakene om intimkirurgi påpeker sjefredaktøren at de har skrevet om folk som har hatt positive erfaringer, og om folk som «føler de ble ødelagt av ødelagt av operasjonen».

– Sånn er journalistikk, da viser man flere sider, skriver Beverfjord.

Hun avslutter med at vekt, kosthold, sex og samliv utgjør en svært liten del av artikkelproduksjonen i avisen, som er på omtrent 100 saker om dagen.

– Dette er stoffområder som vi vet er viktig for leserne våre, og som vi også kommer til å skrive om i fremtiden, skriver sjefredaktøren.

Nominasjon til blogg.no

Det kom inn omtrent 9500 nominasjoner til Press i år, ifølge Vinje. Av disse har sentralstyret i organisasjonen valgt ut de nominerte, så skal vinneren stemmes frem av barn og unge igjen.

I år er også plattformen blogg.no nominert. Press-lederen mener at de ikke tar ansvar fordi de ikke har tilstrekkelige retningslinjer.

– Bloggindustrien har vokst helt enormt de siste årene, men det har også ført til at det på blogger er reklamer for produkter som skal endre utseendet ditt, men også til og med kosmetiske inngrep. Det er veldig problematisk at barn og unge, når de bare skal lese en blogg også får opp bilde av noens rumpe og også en rabattkode eller noens nye lepper og rabattkode på fillers, sier Vinje.

Se Kristin Gjelsvik i Debatten, som etterlyste strengere reklame regler i sosiale medier:

Kristin Gjelsvik etterlyser strengere regler for hva man får reklamere for i sosiale medier Du trenger javascript for å se video.

Hun mener at det ikke burde vært mulig å reklamere for kosmetiske inngrep og injeksjoner på plattformen deres.

– Men er det noe dere tenker burde gjelde alle eller er det noe blogg.no har et særskilt ansvar for mener dere?

– Det burde gjelde alle, men det er blogg.no som er nominert inn til oss, svarer Vinje.

Fikk du med deg? Forbrukertilsynet om plastisk kirurgi-konkurranse: – Aldri hatt så grove saker

– Ønsker ikke være nominert til en slik pris i fremtiden

Martine Lunder Brenne, direktør for Ung i Egmont, som eier blogg.no, svarer at de tar nominasjonen på høyeste alvor og vil se på egne retningslinjer fremover. Hun peker på at innholdet på blogg.no ikke lages av Egmont, men av brukerne, men samtidig er hun klar over ansvaret som følger med å eie en plattform.

– Vi har strenge retningslinjer på blogg.no, som går utover norsk lov, altså vi moderer strengere enn det norsk lov ville gjort. Men det er klart retningslinjene våre kan helt sikkert bli bedre de også, så jeg tenker at vi ønsker ikke være nominert til en slik pris i fremtiden, sier hun.

Når det gjelder innlegg med rabattkoder på kosmetiske injeksjoner eller inngrep, så sier Lunder Brenne at det er uheldig, men at det er vanskelig å helgardere seg når man drifter en plattform med innhold fra brukere.

– Men jeg syns det er et godt eksempel på noe som ikke er bra og som vi helt klart kan jobbe med hvordan vi skal unngå, sier hun.

– Kan det være aktuelt å lage regler mot promotering av plastisk kirurgi?

– Jeg kan ikke love at vi skal stoppe det, men jeg kan love at vi skal se på retningslinjene, svarer hun.

– Folk ser på kroppspress som et problem

Tidligere har prisen gått til aktører som Victoria’s Secret, Elevkalenderen og Bik Bok. Sistnevnte skapte debatt i 2018 for størrelsene sine, og som de senere endret.

Vinje mener de har sett reell endring når det kommer til kroppspress både i samfunnet og i politikken, etter de startet med Gullbarbie-utdelingen i 2011.

– Da vi delte ut Gullbarbien for første gang var det folk som mente kroppspress ikke var et problem, men nå ser vi at folk ser på kroppspress som et problem. Og at det diskuteres på Stortinget, og at man har satt i gang tiltak som for eksempel merking av retusjert reklame, sier hun.