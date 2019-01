Press ber Snapchat om å «skjerpe seg»

For niende år på rad deles «Gullbarbien» ut av Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press. Prisen skal være en motvekt til kroppspress og deles ut til den aktøren som «er best til å få ungdom til å føle seg verst».

Kriteriene er at aktøren har vist frem ensidige kjønnsidealer, utdaterte kjønnsroller eller unødvendig seksualisering.

Etter å ha fått inn rundt 350 av forslag fra folket, er det disse tre som er nominert til prisen:

Snapchat

Victoria’s Secret

Gymshark

De nyeste tallene fra Ipsos viser at nesten 2,5 millioner nordmenn har en profil på Snapchat.

Det er første gang en sosiale medier-plattform mottar en nominasjon til Gullbarbien. Leder i Press, Mina Vinje, sier Snapchat har mye å svare for i år.

– Vi ønsker at Snapchat skal forstå ansvaret de har. Dette er en streng beskjed om at de bør skjerpe seg, sier Vinje.

Nominert for «kroppspress-reklame»

Helt spesifikt er Snapchat nominert for annonsene og reklamene som dukker opp når du bruker appen.

Mina Vinje, leder i Press, sier at målet med prisen er å slippe å dele den ut. Men foreløpig må det til, mener hun. Foto: PRESS

– Disse annonsene kan være for fettreduksjon, lipfillers, retusjeringsapper og lignende. Ting som oppfordrer til at man bør forandre på kroppen sin, sier Vinje.

Men det er andre aspekter ved bildedelingstjenesten som gjør den kritikkverdig, mener Press.

– Filterfunksjonen skal være morsom, men den retusjerer jo ansiktet ditt. Hundeører er gøy, men den gjør deg også lysere i huden og tynnere. Det er en subtil måte å fortelle at det er greit å retusjere, som er forkledd som ren moro, sier Vinje.

– Dere er bare misunnelige

Årets gullbarbie deles ut i februar og er den niende i rekken. Tidligere har aktører som Jack n' Jones og BikBok mottatt prisen.

Victoria's Secret har «vunnet» prisen tidligere, men er nominert i år igjen. Tidligere i år skrev NRK.no om at undertøysgiganten ikke henger med på utviklingen motebransjen.

– Hva føler dere at dere har oppnådd disse ni årene?

– Da vi begynte sa folk at «kroppspress» ikke var et ord engang, og at vi bare var misunnelige siden vi ikke så sånn ut selv. Nå blir kroppspress tatt på alvor og diskutert på Stortinget. Det hadde vi ikke sett for oss for ni år siden.

– Er det noe poeng i å gi denne prisen til en så stor aktør som Snapchat? Tror du de bryr seg?

– Godt spørsmål. Men hvis man ikke kritiserer, så kommer man ingen vei. De er store, men vi kan ikke la være bare fordi de er store, sier Vinje.

NRK har vært i kontakt med Snapchat, som ikke ønsker å kommentere denne saken.