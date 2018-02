Er han mannen bak Elena Ferrante?

Helt siden forfatteren debuterte i 1992 har spekulasjonene vrimlet rundt hvem som skjuler seg bak pseudonymet til den verdenskjente forfatteren Elena Ferrante.

I 2016 hevdet en italiensk gravejournalist å kunne bevise at oversetteren Anita Raja stod bak pseudonymet, noe forlaget verken har bekreftet eller avkreftet.

Flere har også spekulert om det kan være Rajas ektemann, den italienske forfatteren Domenico Starnone, som står bak pseudonymet.

Da den siste romanen hans, «Bånd», kom ut i Italia for fire år siden, begynte en journalist fra den italienske dagsavisen La Repubblica å dra paraleller. Mistankene blusset opp igjen da den kom ut på engelsk i fjor.

I mars 2018 kommer «Bånd» endelig ut på norsk. Og NRKs litteraturkritiker Marta Norheim har funnet flere likhetstrekk med Ferrante.

Mye er likt

– Den nyeste boken hans kan leses som et tilsvar til Ferrante-boken «Svikne dagar», mener Marta Norheim som er litteraturkritiker i NRK.

NRKs litteraturkritiker Marta Norheim har lest både Starnones «Bånd» og Ferrantes bøker og ser klare likhetstrekk. Foto: Hilde Bruvik / NRK

I Ferrantes «Svikne dagar» går livet videre for den svekne kona, 38-årige Olga, når mannen velger en yngre kvinne. Olga slites av sjalusi og sinne.

I Starnones «Bånd» svarer den mannlige hovedpersonen kona at det var nødvendig for han å forlate henne til fordel for en yngre kvinne.

Domenico Starnones nyeste roman «Bånd» utgis i norsk oversettelse fire år etter at ble utgitt i forfatterens hjemland Italia. Boken er hans første som utgis i Norge. Foto: Bazar forlag / Cappelen Damm

Både i Ferrantes og Starnones bøker skjer handlingen i Napoli.

– Bøkene ligner hverandre mistenkelig mye. Det er tydelige parallelle historier. Det finnes jo mange bøker som handler om skilsmisse og sorg, men det er morsomt å lese disse to som en dialog, sier Norheim.

Ferrantes bøker tok Norge med storm da den første boken i Napoli-kvartetten ble oversatt til norsk i 2015, femten år etter at den først ble utgitt i Italia. Da hadde spekulasjonene rundt forfatterens identitet vart lenge i utlandet.

Spekulasjonene vedvarer

Elena Ferrantes sanne identitet er fremdeles ikke bekreftet av noen som helst. Selv forlaget som gir ut Ferrantes bøker i Norge, Samlaget, vet ikke hvem forfatteren er, og har valgt å respektere at personen bak pseudonymet selv ønsker å få være i fred.

Dermed kan vi bare fortsette å spekulere. Om forfatteren en dag skulle vise seg å være en mann, vil det komme som en stor overraskelse på mange. Selv om bøkene til Starnone og Ferrante har mistenkelig mange likhetstrekk, er litteraturkritiker Norheim fortsatt skeptisk.

– Personlig tror jeg ikke dette er samme person. Det ville vært rart på mange måter. Men det er klart at spekulasjonene går når noe er så likt, så nå er vi i Ferrante-land igjen, sier Marta Norheim.

Les også: Oversetteren Kristin Sørsdal tok initiativet til å oversette Ferrantes bøker til norsk. I Ferrantes fotspor