Dyrene og plantene i havet er i fare.

Det har aldri vært målt så høye temperaturer i havet globalt, og spesielt i Nord-Atlanteren, som nå.

Det bekymrer flere havforskere.

– Vi har hatt en stor episode med marin hetebølge før, i det nordøstlige Stillehavet. Det hadde store konsekvenser for fisk blant annet, forklarer seniorforsker Geir Ottersen ved Havforskningsinstituttet til NRK.

SPESIELT UTSATT: Arter som ikke kan flytte på seg er spesielt utsatt for temperaturendringer i havet. Foto: Sam Garrard

Oppvarming av havet fører til matmangel.

– Kraftige hetebølger kan føre til massedød av fisk, men også av sjøfugl. De sulter ganske enkelt i hjel når det blir større konkurranse om maten, sier oseanograf Ola Kalén til det svenske nyhetsbyrået TT.

BEKYMRET: Oseanograf og klimaforsker Geir Ottersen er bekymret for konsekvensene de nye akutte hetebølgene i havet vil ha for dyr- og planteliv. Foto: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Verst er situasjonen for arter som ikke kan flytte på seg, som muslinger, koraller og sjøgress.

– Du har dyr og planter som ikke kan flytte seg på korte tidsskalaer. De må finne seg i det som kommer. Et eksempel er de store korallrevene. Deler av korallene dør når det blir varmere, sier Ottersen.

– Blir det mindre planteplankton, så blir det mindre mat for fisk. Dette sprer seg lenger oppover i næringskjeden, sier Kalén.

HETT HAV: Dette kartet over temperaturavvik i havet sammenliknet med gjennomsnittet siden 1982 viser at spesielt Nord-Atlanteren er hardt rammet i 2023. Global oppvarming er mer ekstrem i nordområdene. Foto: Climate Reanalyzer, Universitetet i Maine

For mange om beinet

En konsekvens av klimaendringene, er at arter forflytter seg fra varmere hav til kaldere hav.

– Vi ser at mange arter er på flyttefot. Fra det minste lille plankton, til fisk og store sjøpattedyr, så er det mange som trekker «ut fra midten» og mot polene, advarte Havforskningsinstituttet allerede i fjor vinter.

Fiskearten lysing er blant de artene som stadig forflytter seg nordover på grunn av oppvarmingen av havet. Foto: NTB / NTB

Et varmere hav og nye konkurrenter i matfatet er ikke godt nytt for de som allerede lever i nordområdene, understreker forskningsleder Mette Skern Mauritzen.

Hun viser til at arter som polartorsk, isbjørn og sel er avhengige av is, tilpasset et liv i kalde, polare strøk og kan være sårbare for økt konkurranse.

Dermed er det enda dårligere nytt at det også i disse strøkene blir varmere.

«Ekstrem» hetebølge kan vare til november

Verdenshavene er 1,09 grader varmere enn gjennomsnittet. I Nord-Atlanteren, som er delen av Atlanterhavet over Ekvator er det 1,3 grader varmere.

Den amerikanske havetaten NOAA anslår at hetebølgen i Nord-Atlanteren vil vare helt frem til november.

– Temperaturendringer i havet kan vare over lengre perioder enn på land. I vannet er det ikke som med luft der været fører til raske endringer. Så denne økningen kan vare i mange måneder, forklarer Ottersen.

NOAA betegner hetebølgen som «ekstrem».

Hav- og klimaforsker Tore Furevik sier til NRK at hetebølgen i hovedsak skyldes tre ting:

Menneskeskapt oppvarming. Værfenomenet El Niño. Unormale havstrømninger.

Utenfor kysten av Norge, utenfor Sørlandet og i Oslofjorden, har temperaturen ligget opptil 5 grader høyere enn normalt.

Hetebølge Ekspander/minimer faktaboks Over mesteparten av verden er temperaturene på vei oppover som følge av den globale oppvarmingen. Europa er kontinentet hvor temperaturene stiger raskest. Oppvarmingen går i ulikt tempo i ulike regioner. I Europa har temperaturene steget dobbelt så mye som i resten av verden siden 1980-tallet. Basert på det vi vet om klimaendringene, vil vi få hyppigere og mer intense hetebølger, ifølge klimaovervåkingstjenesten C3S. I fjor hadde blant annet Spania, Frankrike, Tyskland, Portugal, Belgia og Storbritannia det varmeste året noen gang registrert. El Niño bidrar nå til å «akselerere» de menneskeskapte klimaendringene. Værfenomenet har utløst bekymring for at årets sommer kan bli enda mer ekstrem enn i fjor. El Niño som oppstår naturlig med 2–7 års mellomrom når overflatevannet i deler av Stillehavet blir unormalt varmt. El Niño er generelt knyttet til høyere gjennomsnittstemperaturer. En kraftig El Niño kan føre til at kloden får en «varmeboost» både i år og neste år. Den globale temperaturen kan dermed få et ekstra løft i år og neste år, og tørkefaren kan øke i en rekke områder. Ifølge den europeiske værtjenesten Copernicus har de siste åtte årene vært de varmeste som noensinne er registrert i Europa. Forskere varsler at 2023 blir et rekordvarmt år.

Fare for oppdrettslaks og Oslofjorden

Både FNs klimapanel og et ekspertråd utnevnt av Nordisk ministerråd har tidligere advart mot marine hetebølger.

Geir Ottersen ved Havforskningsinstituttet sier hetebølgen vi nå er vitne til kan true oppdrettslaks.

De sørligste laksemerdene i Norge, der avviket er på rundt 3 til 5 grader, nærmer seg nemlig tålegrensen i temperaturøkning.

Merder i Romsdalsfjorden mellom Vikebukt og Molde i Møre og Romsdal. Foto: Paul Kleiven / NTB

– Vi har en stor havbruksnæring. Og i de sørligste områdene har vi normalt sommertemperaturer som er på grensen til det laksen tåler. Noen år tidligere har det vært stor unormal død på grunn av høye temperaturer.

Foreløpig er avviket utenfor vestlandskysten litt lavere enn i for eksempel Oslofjorden, på mellom en og to grader.

Øker temperaturen også på Vestlandet, er det kritisk.

– Da bør næringen begynne å tenke på hvilke tiltak de kan gjøre, sier Ottersen, og foreslår blant annet å senke merdene dypere under havoverflaten der temperaturen er lavere.

HARDT PRESSET: En rødhai svømmer på bunnen av Oslofjorden, et allerede hardt presset økosystem. Foto: K.Palmquist

Men Ottersen frykter konsekvensene i det allerede hardt pressede økosystemet i Oslofjorden.

– Det uheldige med Oslofjorden er at det allerede er en del stressfaktorer. Økt temperatur på toppen kan skape store problemer for en del arter. Innover fra Drøbak er det et veldig lukket basseng med mye forurensing.

Han sier det er utfordrende for land og lokalsamfunn å gjøre noe for å stoppe disse marine hetebølgene, annet enn de generelle utslippskuttene og klimatiltakene.

– Det er klart at vi som oljenasjon kan jo bidra til store utslippskutt, men effekten vil vi først se om 20–30 år, sier han.