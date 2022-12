I flere saker har NRK fortalt om skadene vannkraft påfører fisken i elvene.

Turbiner som lager fornybar energi av vannet, og hakkemat av fisken.

Elver som brått tømmes for vann, så fisken strander og dør.

– Det er ingen tvil om at fisken lider, sier seksjonssjef Torunn Knævelsrud i Mattilsynet. Tilsynet slår fast at dette skjer i vannkraft-elver over hele landet.

Surna i Møre og Romsdal, 2021: Strandet unglaks Foto: Surna elveeierlag Daleelva i Vestland, 2018: Strandet laks Foto: Tore Wiers / NORCE Figgjoelva i Rogaland, 2014: Turbinkappet unglaks Foto: Tore Wiers / Norce Storelva i Agder, 2013: Turbinkappet ål Foto: Frode Kroglund / NIVA

Mattilsynet skal forebygge og avdekke brudd på dyrevelferdsloven

.– Det er heller ingen tvil om at dyrevelferdsloven gjelder for alle dyr, også villfisk, sier Knævelsrud.

Men det betyr ikke at fiskens lidelser alltid vil være ulovlig.

Loven tillater nemlig at dyr lider, hvis det er nødvendig.

Med andre ord: Samfunnsnytten av vannkraft kan oppveie lidelsen for fisken.

Har varslet i årevis

Det var sportsfisker Tore Solbakken som tok kontakt med Mattilsynet, etter NRKs saker om vannkraft-skadene. Men da hadde han allerede varslet i årevis.

Han var bare 15 år da han første gang ble vitne til massestranding av fisk i elven der han sto.

– Det var fortvilende. Jeg klarte bare å redde noen få, sier Solbakken. Siden da har han kjempet for fisken i vannkraft-elvene.

I år ble han verdenskjent, da han fikk sprengt vekk en demning fra et nedlagt kraftverk i elven Tromsa i Innlandet.

Fiskelykke: «Fish swim freely for 1st time in 106 years», rapporterte kanadiske CBC Radio Online fra Norge, 17. januar i år. Foto: Privat

– Men er ikke sportsfiske også unødig lidelse for fisken?

– Sportsfisket er strengt regulert. For oss gjelder dyrevelferdsloven. Slik skal det være, og slik bør det også være for vannkraften, sier Solbakken.

Utbyggers ansvar

Dyrevelferdsloven krever at utbyggere og eiere av kraftverk gjør det som er mulig for å beskytte fisken, innen rimelighetens grenser, ifølge Mattilsynet.

– Det er bare Mattilsynet som har myndighet til å avgjøre om fisken lider unødig, slik at dyrevelferdsloven er brutt, sier seksjonssjef Torunn Knævelsrud.

– Men kan eiere og utbyggere straffes for dette, når energimyndigheten har gitt tillatelse til kraftverket?

– Det vet jeg ikke. Det har så vidt jeg vet aldri blitt prøvd for retten, sier Knævelsrud.

– Grundig prosess

– Vi bygger kraftverk etter at de har vært gjennom en grundig prosess hos myndighetene, der fordeler og ulemper blir veid opp mot hverandre tillatelse blir gitt, sier Øystein Grundt i Småkraftforeninga.

– Det er ikke akseptabelt at store mengder fisk går i turbinene, sier Eivind Heløe, direktør for fornybar og miljø i bransjeorganisasjonen Energi Norge.

Både turbindød og stranding er problemer som kan løses, og stadig flere kraftverk tar disse i bruk, sier Heløe,

Les hele svaret fra vannkraftbransjen nederst i saken.

Fiskemassakre i 14 år

I Storelva nedenfor Fosstveit kraftverk i Agder har de plukket opp maltrakterte fiskelik i 14 år.

– Det er snakk om flere hundre kilo, sier Werner Grov i elveeierlaget.

2021: Werner Grov finner død ål i Storelva i Agder. Det har han gjort i 14 år Foto: Christine Fagerbakke / Christine Fagerbakke 2009: Kraftverket har tatt livet av store mengder utrydningstruet ål siden oppstarten Foto: Jim Güttrup / Privat Forskere har påvist at ålen kan leve i flere timer etter at hodet er skilt fra kroppen Foto: Werner Grov / Privat

Norges vassdrags- og energiverk har ikke kunnet gripe inn, fordi kraftverket har konsesjonsfritak.

Men nå skal fiskemassakren ta slutt. Etter at NRK skrev om saken, har nye eiere overtatt.

Småkraft AS lover å bygge om kraftverket, så fisken kommer seg levende forbi. Arbeidet skal være ferdig høsten 2023.

I mellomtiden er det satt en midlertidig rist foran turbinen for å redde fisken, sier administrerende direktør Terje Vedeler.

Lidelsen kan unngås

Alle turbiner kan være dødsfeller for fisk. Men fagfolk har utviklet løsninger. En slik er tatt i bruk ved Palmafossen kraftverk på Voss.

Her ledes fisken langs en rist, utenom de knivskarpe roterende stålbladene.

Sikker fiskevandring var et krav fra energimyndigheten da kraftverket på Palmafossen fikk konsesjon i 2015.

Norges vassdrags- og energiverk (NVE) har ikke oversikt over hvor mange andre av Norges 1700 vannkraftverk de har pålagt slike krav.

Når vannet forsvinner

Vannstanden i norske elver svinger stadig raskere, i takt med mer ustabile strømpriser.

Kraftverkene lager strøm når prisen er høy. Når prisen faller, bremser de ned til et minimum, og vannet forsvinner.

Går det for fort, klarer ikke fisken å komme seg unna. Den strander og dør, eller blir fuglemat.

NRK plasserte et kamera i Daleelva i Vestland i sommer, for å se hva som skjer.

Jojo-kjøringen er tillatt, og den er utbredt, viser en ny studie fra Ntnu.

Det er mulig å begrense den. Men NVE vet ikke hvor mange kraftverk de har pålagt slike begrensninger.

Er lidelsen nødvendig?

– Vi konstaterer at det finnes løsninger for å unngå at fisk dør av stranding, eller kvernes i turbiner, sier seksjonssjef Torunn Knævelsrud i Mattilsynet.

– Dette er løsninger som samtidig muliggjør kraftproduksjon. Da er det grunn til å spørre om lidelsen fisken utsettes for er nødvendig, sier hun.

Mattilsynet må høres før vannkraft-tillatelser gis eller fornyes, mener Knævelsrud. Det skjer ikke alltid i dag.

Tilsynet har bedt NVE om et møte for å diskutere dette.

– Det tenker vi er fornuftig, sier seksjonssjef i NVE, Carsten Stig Jensen.

– Det er ønskelig med en enhetlig forvaltning for å unngå motstridende avgjørelser og pålegg fra forskjellige offentlige organer.

Les hele svaret fra NVE nedenfor:

Kommentar fra Energi Norge Ekspandér faktaboks – Den norske vannkraften sørger for ren og stabil fornybar energi, som er det vi trenger for å begrense klimaendringene. Alternativet er fossil energi, som fisken heller ikke er tjent med. – Det er ikke akseptabelt at store mengder fisk går i turbinene. Vannkraftsektoren har derfor lenge vært engasjert i ulike forskningsprosjekter for å redusere risiko for fiskedød. Dette går både på utforming og drift av turbinene og på ulike løsninger som leder fisken forbi kraftverket. Resultatene fra FoU-prosjektet FishPath er lovende. Nye løsninger og ny teknologi er tatt i bruk ved rehabilitering og ombygging av flere kraftverk, og det er det viktig at også gjøres ved fremtidige rehabiliteringer. – Stranding av fisk som følge av raske vannstandsendringer er et problem som kan begrenses gjennom fysiske tiltak i elven eller ved endret manøvrering. Ny kunnskap legges til grunn når nye manøvreringsreglement utformes i forbindelse med vilkårsrevisjoner og andre konsesjonsprosesser, mens fysisk tilpasning av elvebunnen både kan bedre habitatet og redusere risikoen for stranding. Vi er opptatt av at kraftselskapene har god dialog med miljø- og vassdragsmyndighetene og lokale interessenter slik at effektive tiltak kan gjøres for å begrense omfanget av stranding. – Kraftforbruket varierer mye fra time til time. Strøm til el-bilen og vaskemaskinen må produseres samtidig som den skal brukes. Derfor varierer vannføringen gjennom et vannkraftverk og vannstanden i elven svinger deretter.

Kommentar fra Småkraftforeninga Ekspandér faktaboks Vi bygger kraftverk etter at de har vært gjennom en grundig prosess hos myndighetene, der fordeler og ulemper blir veid opp mot hverandre før det eventuelt blir gitt en tillatelse. Mange kraftverksøknader er blitt avslått opp gjennom årene, blant annet av hensyn til viktige fiskebestander, fortrinnsvis anadrom og katadrom fisk og storørret-bestander. Der det blir gitt tillatelse til kraftverk følger det med et vilkårssett med spesifikke krav til hvordan et kraftverk skal bygges og driftes. Vår næring innretter seg selvfølgelig etter de krav som blir stilt, også krav for å sikre fiskevandringer der det blir satt slike vilkår. Småkrafta er en innovativ bransje som har utviklet mijøforbedrende løsninger. Blant annet coandarister som leder fisk trygt forbi inntak, og forbedrede løsninger for omløpsventiler som slår inn ved plutselige utfall i kraftverk slik at ikke fisk nedenfor strander og dør. Småkraftverk har i liten grad bakenforliggende magasin, slik at effektkjøring med raske opp- og nedkjøringer for å møte prisvariasjoner i liten grad er en relevant problemstilling hos oss. Småkraftverk i all hovedsak høytrykksanlegg hvor de slengerne av småfisk som kommer inn i inntaket dør momentant når de passerer turbinskovlene. Fosstveit kraftverk som fikk tillatelse fra Olje- og energidepartementet på 90-tallet er et enkeltstående eksempel som overhodet ikke er representativt for dagens moderne småkraftverk. Vi i Småkraftforeninga er glade for at Småkraft AS nå bygger om inntaket slik at dette blir et høystandards kraftverk der trygg og god opp- og nedvandring for fisk er ivaretatt. Kommentar fra NVE Ekspandér faktaboks NVE har tidligere hatt møte med Mattilsynet med tema fiskevelferd, dyrevelferdsloven og konsesjonsbehandling og kraftverk. Mattilsynet vil fortsette å være en viktig høringspart for NVE i de saker der det er relevant. Dette inkluderer også småkraft. Vi registrerer at det fortsatt synes å være visse uklarheter i anvendelsen av dyrevernlovgivningen på vannkraftsaker. Mattilsynet har varslet om behov for ytterligere møter med NVE for å avklare dette Det tenker vi er fornuftig. Det er ønskelig med en enhetlig forvaltning for å unngå motstridende avgjørelser og pålegg fra forskjellige offentlige organer. NVE arbeider også aktivt med å øke kunnskapsgrunnlaget på opp- og nedvandringsløsninger for fisk i regulerte vassdrag for å redusere de negative konsekvensene. NVE deltar blant annet i en rekke prosjekter med formål om å finne gode tekniske løsninger for å hindre at fisk havner i turbinen, herunder blant annet Hydrocen og Fish Path. Det pågår også mye forskning internasjonalt med fokus på vandringsløsninger, og det foreligger flere publikasjoner som beskriver dagens mønsterpraksis for dette.