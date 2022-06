– Staten brøt loven. Har plikt til å stanse fiskedød i kraftverket

Spørsmål: Hvorfor fikk Fosstveit kraftverk i utgangspunktet konsesjonsfritak?

Svar: Fosstveit kraftverk i Vegårshei var i drift fram til 1970. Vegårvassdraget ble vernet i Verneplan III i 1986. OED la i 1992 til grunn at kraftproduksjonen ved Fosstveit kunne gjenopptas konsesjonsfritt uten å komme i konflikt med verneverdiene i vassdraget. Det ble stilt forutsetninger om fisketrapp, minstevannføring og krav om å istandsette inntaksdammen.

Spørsmål: Hvordan påvirket dette muligheten til å gripe inn da oppstarten medførte omfattende fiskedød i kraftverket?

Svar: Fosstveit kraftverk stod ferdig gjenoppbygget i 2008. Med forutsetningene over ble det lagt til grunn at man ikke trengte å gripe inn.

Spørsmål: Hvorfor stanset ikke NVE/OED driften ved kraftverket, hverken da eller seinere?

Svar: NVE finansierte sammen med Miljødirektoratet undersøkelser i vassdraget i perioden 2010 – 2013. Undersøkelsene gikk på å redusere ulemper for anadrom fisk og ål som følge av kraftverksdriften. Fokus var på å finne løsninger, og ikke stanse driften. OED hadde ingen rolle i saken før departementet mottok klagesaken i 2019.

Spørsmål: Hvorfor tok det flere år før NVE kalte inn kraftverket til konsesjonsbehandling?

Svar: Det spørsmålet er det mest naturlig å rette til NVE, men departementet forstår det som at NVE avventet undersøkelsene. NVE var i dialog med selskapet i løpet av årene 2008-2015 og fulgte med på forskningen som ble gjort.

Spørsmål: NVE innvilget konsesjon, men OED har i ettertid avgjort at konsesjonen er ugyldig, slik at Fosstveit kraftverk fortsatt har konsesjonsfritak. OED forutsetter likevel at kraftverket frivillig oppfyller kravene i konsesjonen. Kraftverket skal ha samtykket til dette. Hvilke muligheter har OED til å pålegge dette, dersom kraftverket likevel ikke oppfyller kravene, evt skifter eier?

Svar: OED har hatt dialog med selskapet og NVE og har fått opplyst om at det nå pågår arbeid for å bygge om kraftverket. Bekk og Strøm har bekreftet at arbeidet vil bli gjennomført innen august 2023. Inntil videre legger departementet til grunn at de følger opp tiltakene de har. Hva som skjer dersom forutsetningene ikke oppfylles får vi i så fall komme tilbake til.