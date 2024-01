Bygde europavegen så «god som ny» – sparte både pengar og naturen

Saka samanfatta Ekspander/minimer faktaboks Statens vegvesen har brukt ein ny metode for å utbetre E16 gjennom Valdres, kjent som «Valdresmodellen».

Med eit budsjett på 500 millionar kroner, har dei fokusert på å gjere mest mogleg med minst mogleg pengar, ved å bruke den eksisterande vegen der det var mogleg.

Resultatet er ein veg som er «god nok», som er breiare, har færre svingar, betre sikt og der rasfarlege parti er sikra.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og Statens vegvesen planlegg å bruke denne metoden fleire stader i landet.

– I dag klipper vi ikkje snora for opning av ein ny veg. Vi markerer utbetringa av ein ny veg som er god som ny. Det er dette vi skal ha meir av.

Det sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) då han endeleg kunne klippe snora etter fleire år med arbeid og utbetring av E16 gjennom Valdres.

Men vegen han offisielt opna denne gongen var ikkje ny.

Den var så god som ny.

– Her har vi brukt om den eksisterande vegen og spart naturen for inngrep samstundes som vi har fått meir av pengane og ein trygg og god veg, seier Nygård.

E16 er ein av hovudvegane mellom Oslo og Bergen, og hovudpulsåra gjennom Valdres. Vegen er den strekninga mellom aust og vest som er mest open om vinteren.

Mest mogleg for minst mogleg

Statens vegvesen fekk 500 millionar kroner for å fikse om lag 45 kilometer av europavegen mellom Fagernes og Øylo i Valdres.

Men 500 millionar kroner er ikkje mykje når det kjem til vegbygging.

Til samanlikning kostar sykkelvegen mellom Stavanger og Sandnes opp mot fire gonger så mykje, medan berre planlegginga av ny E6 forbi Lillehammer var dobbelt så dyr.

Difor måtte dei tenke nytt i Valdres. Korleis kunne dei bygge mest mogleg trygg og fin veg, for minst mogleg pengar?

Løysinga, Valdresmodellen, skulle vise seg å vere god for pengesekken, men også for naturen.

No er E16 gjennom Valdres opna etter fleire år med utbetring. Sjølv om vegen no er utbetra, er ein av tilbakemeldingane frå mellom anna ordføraren i Vestre Slidre, at han ville hatt meir fokus på dei mjuke trafikantane. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

«God nok»

For i Valdres trengde ein ikkje å bygge firefelts motorveg eller å ha ei fartsgrense på 110 kilometer i timen.

Vegen skulle berre vere «god nok».

– Vi skulle gjerne hatt mykje meir, men vi kan klare oss med mykje mindre. Det handlar om kva som er godt nok, seier Cato Løkken, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Dette er «Valdresmodellen» Ekspander/minimer faktaboks Statens vegvesen valde E16 Fagernes-Øylo i Valdres som pilotprosjekt for utvikling av eit nytt konsept der utbetring av eksisterande veg skal gi mest mogleg igjen for pengane. Konseptet går under namnet «Valdresmodellen» og har fire hovudgrep: Tidleg involvering av entreprenør

Vegvesenet involverte entreprenøren, i dette tilfellet Brødrene Dokken AS, gjennom heile prosjektet, frå reguleringsplanfasen til ferdigbygd prosjekt. Dette er vanleg i byggebransjen, men nytt i vegbygging. Maksimal utnytting av den eksisterande vegen

Der det er mogleg, ønsker ein å framleis bruke den eksisterande vegen. Difor vart tilstanden på vegen grundig vurdert for å sjå kva dei kunne bruke opp att og forsterkere, og kva som måtte bli bygd heilt på nytt. Prioriterer tiltak som gir auka trafikktryggleik og betre framkomst over lange strekningar.

Dei fekk 500 millionar kroner for å ruste opp vegen. Det høyrest kanskje mykje ut, men i denne samanhengen er det ikkje det. Det gjer til at ein må prioritere tiltak som gir ein lik standar over så lange strekningar som mogleg for å betre tryggleiken. Bygger «tilfredsstillande standard»

Denne standarden inneber at ein vurderer og dimensjonerer tiltak etter funksjonen og mengda trafikk det er på vegen. Ein treng ikkje nødvendigvis å bygge etter full vegnormalstandard, noko som ofte er vanleg ved bygging av ny veg. Kjelde: Statens vegvesen / NRK

Godt nok i Valdres var blant anna breiare veg, at svingar vart retta ut, betre sikt og at rasfarlege parti vart sikra.

– Det handlar om å ta vare på det vi har, og utvikle det, seier Løkken.

Cato Løkken er avdelingsdirektør for drift og vedlikehald Øst i Statens vegvesen. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

No vil Statens vegvesen og samferdselsministeren bruke denne metoden oftare.

– Erfaringane frå Valdres vil vi ta med oss i utviklinga av riksvegane fleire stader i landet, seier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

– Vi må ta vare på det vi har, utbetre der vi kan og bygge nytt når vi må. Det handlar også om at vi ikkje kan halde fram med å bygge ned natur, seier Nygård.

– Vi må ta meir omsyn også når vi bygger veg. Når ny NTP kjem til våren, vil den vise at vi må ta tøffare grep og prioritere hardare.

Rosar prosjektet

Eit av hovudgrepa i Valdresmodellen, var å bruke den gamle, eller eksisterande vegen, der det var mogleg, framfor å bygge ny.

Ifølgje Statens vegvesen er 75 prosent av vegen brukt om att.

Det får nestleiar i Naturvernforbundet, Pernille Bonnevie Hansen, til å rose vegprosjektet i Valdres.

– Det er heilt fabelaktig at Statens vegvesen no omfamnar at gamle vegar kan bli som nye, og at dei tek vare på dei vegane vi har, seier ho.

Nestleiar i Naturvernforbundet, Pernille Bonnevie Hansen. Foto: Naturvernforbundet

Hansen meiner utviklinga innanfor samferdsle og vegbygging dei siste åra har gått i feil retning.

Ho meiner fokuset bør vere på å utvikle infrastrukturen slik at ein kan senke transportnivået i Noreg.

– Om Statens vegvesen kan sende Valdresmodellen til kysten mellom Bergen og Stavanger, eller nordover til Trøndelag der vi no mister enorme mengder matjord, så ville det vore bra, seier Hansen.