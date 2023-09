Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks • Regjeringen endrer veinormalen for å spare miljøet, noe som innebærer smalere veier, gjenbruk av eksisterende veier og færre naturinngrep.

• Det skal ikke lenger være en fartsgrense på 110 kilometer i timen på alle nye firefeltsveier.

• Endringene vil resultere i flere nye veier med to og tre felt, og noen nye firefeltsveier som er smalere. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Slanking, gjenbruk, natur og miljø. Stikkord du kanskje ikke forbinder med veibygging.

Nå endrer regjeringen den såkalte veinormalen.

Det innebærer altså blant annet smalere veier, gjenbruk av eksisterende veier og færre naturinngrep.

Færre naturinngrep og rimeligere vei

I den nye veinormalen skal det ikke lenger være en fartsgrense på 110 kilometer i timen på alle nye firefeltsveier. Veiene kan i tillegg bli smalere.

Grunnen til det er at regjeringen vil spare natur og matjord og få mer vei for pengene.

– Det handler om at vi skal ha en ansvarlig veipolitikk. Da får vi også mer ut av ressursene og kan oppnå bedre veistandard for flere innbyggere i landet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Jon-Ivar Nygård, samferdselsminister (Ap). Foto: Olav Juven / NRK

Nye motorveier med fartsgrense på 110 koster. Ikke bare i form av penger, men også i form av store ødeleggelser.

– Når man tar de veiene man allerede har, forbedrer og utvider dem, så blir det et mye mindre naturinngrep enn hvis man bygger en helt ny firefelts motorvei ved siden av, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Espen Barth Eide, klima- og miljøminister (Ap). Foto: Tom Balgaard / NRK

Endringene gjør at det blir flere nye veier med to og tre felt, og noen nye firefeltsveier som er smalere.

– Dette er veldig bra med tanke på å ta bedre vare på natur og stoppe den bit for bit-nedbyggingen av natur som vi har drevet med altfor mye i Norge, sier Barth Eide.

– Skuffet

Naturvernforbundet har etterlyst lavere fartsgrense. Nå får de det som de ønsker.

– Vi er veldig glad for at regjeringen forstår at man må sette ned farten og slutte med 110 som standard og begynne med to- trefeltsvei som en god veiløsning, sier Truls Gulowsen, leder av Naturvernforbundet.

Han er likevel ikke helt fornøyd.

– Vi er veldig skuffet over at de likevel opprettholder åpningen for å bygge såkalt smal firefeltsvei.

– Feil løsning

Bård Hoksrud og Fremskrittspartiet innførte firefeltsveier med 110-grense da de satt i regjering.

Hoksrud ønsker ikke å sette ned farten på nye veistrekninger.

– Jeg synes det er helt feil løsning. Det handler om trafikksikkerhet, trygghet og rask fremkommelighet. Det regjeringa holder på med nå, det er å gå tilbake til fortidas måte å bygge veier på, sier han.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Samferdselsministeren er ikke enig i at dette er et steg tilbake.

– Dette er basert på faglige vurderinger. To- og trefeltsveier kan avvikle trafikk på en veldig god måte. Det er nok mer riktig å si at det som har vært eksisterende veinormal har vært for råflott, for ekspansiv, tatt for mye natur og vært for kostbart, sier Nygård.