I sommer viste det seg at den lenge planlagte sykkelveien mellom Stavanger og Sandnes ville få en pris på rett over 1,9 milliarder kroner. Budsjettet hadde da en sprekk på 382 millioner kroner.

De galopperende kostnadene fikk fylkespolitikerne til å steile. Nå skulle pengebruken strammes kraftig inn.

Men fire måneder senere er fasiten dette: Ingen har klart å tøyle kostnadene i noen særlig grad.

Sykkelveien ligger nå an til å koste 1,880 milliarder kroner. Budsjettsprekken er på 355 millioner kroner.

På onsdag skal styringsgruppen for bomringen på Nord-Jæren avgjøre hvordan de skal finansiere kostnadsøkningen. Trolig må man flytte penger fra andre budsjettposter og over på sykkelveiens budsjett.

Sykkelveien Illustrasjon: Statens Vegvesen

Vil prioritere enda hardere

Fylkespolitiker Alexander Rügert-Raustein i Miljøpartiet De Grønne (MDG) er en varm forsvarer av sykkelveien. Han mener andre veiprosjekt må nedprioriteres.

Fylkespolitiker Alexander Rügert-Raustein i Miljøpartiet De Grønne (MDG) Foto: Anders Haualand / NRK

– Vi har et nullvekstmål som holder på å ryke. Nå er trafikken en prosent over målet allerede, og stigende. Da må vi ta vekk penger fra veiprosjektene som er kontraproduktive og bidrar til økt trafikk, sier han.

Han mener derimot det er liten politisk vilje til å gjøre nettopp det.

– Sannsynligheten for at et politisk flertall tar ansvar for nullvekstmålet i regionen er veldig lav. Det er de grønne som tar ansvar, alle andre dilter etter.

Fylkespolitiker Pål Morten Borgli i Frp er av en helt annen oppfatning. Han mener sykkelveien går utover andre og viktigere prosjekt.

– Noen må sjekke kalkulatorene sine, for dette var et prosjekt som i sin tid skulle koste 200 millioner. Så passerer vi altså 2 milliarder ganske straks. Disse summene er ikke noe vi burde være bekjent av.

Mener Vegvesenet må byttes ut

Borgli mener det er på tide å kvitte seg med Statens vegvesen.

Fylkespolitiker i Rogaland og varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli (Frp). Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Det går an å bygge like godt, men mye billigere. Hvis Statens vegvesen ikke klarer å få kalkulatorene til å fungere slik politikerne vil, synes jeg det kan være greit å si at dette må noen andre ta seg av.

Ifølge Borgli kan ikke pengebruken forsvares på noen måte.

– Det er så få syklister på veien at du kan leie inn folk til å bære dem på den strekningen. Vi skulle vært ferdige, hatt syklene på veien og prisen langt under det halve av det vi ser i dag, sier han.

Tone Oppedal er avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Hun sier at vegvesenet har fått to eksterne firma inn for å se på muligheter for kutt som de selv ikke har fanget opp.

Avdelingsdirektør i transport vest for transport- og samfunnsdivisjon i Statens vegvesen, Tone Oppedal. Foto: Knut Opeide / Knut Opeide

– Det er ikke kjekt når et prosjekt blir dyrere enn det som tidligere har vært sagt, sier hun.

Hun mener det er gode grunner for at prosjektet har blitt dyrere, og sier vegvesenet er rett aktør til å gjennomføre prosjektet.

– Jeg tror vegvesenet skal være i stand til å dra dette her gjennom.