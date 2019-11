For å beholde makta i Eidskog måtte ordfører Kamilla Thue (AP) gå med på sine nye samarbeidspartneres ønske om å forsøke og løse varslersaken med ett forlik.

I forrige uke gikk Høyre, SV, FrP og Venstre tydelig ut med at de ville unngå rettssak.

Men etter ett lukket formannskapsmøte tirsdag kveld har pipa fått en annen lyd.

En ansatt i Eidskog kommune sa for tre år siden ifra om det hun mente var lovbrudd og feil ved omtaksering av eiendomsskatten. Siden har hun følt seg motarbeidet, mobbet og trakassert.

Varslet mot blant annet ordføreren og rådmannen ble sendt for mer enn ett år siden. Tidligere i høst så varsleren seg nødt til å stevne kommunen for retten.

Varslersak Eidskog Ekspandér faktaboks 4. august 2018 ble et omfattende varsel levert til kontrollutvalget i Eidskog kommune.

Varslet retter seg mot ordfører, rådmann og to andre administrative ledere.

Varslet dreier seg om to ting: Påstander om lovbrudd og alvorlige feil i forbindelse med omtakseringen av eiendommer i arbeidet med ny takst for eiendomsskatt. Trakassering og mobbet etter å ha påpekt feil ved omtakseringsprosessen. Kommunen hadde ikke gode nok rutiner for håndtering av varslersaker, og rutinene er kommet til i ettertid. Varsler og varslersadvokat har ikke kommet til enighet med kommunen om hvem som skal motta varslet.

I februar ble Jan Reinert Rasmussen, daværende rådmann i Sør-Fron enstemmig valgt som setterådmann for å se på varslet og komme med et forslag om hvordan dette eventuelt skulle behandles videre.

14. mai bestemte flertallet i kommunestyret, mot setterådmannens anbefaling, at omvarslet rådmann som skal ta imot varslet.

Dette er senere kjent ugyldig av Fylkesmannen i Oslo og Viken etter lovlighetskontroll.

Hva skjedde i fomannskapet?

KS-advokat Geir Winters orienterte formannskapet om saken på tirsdag. Men om det er anbefalinger fra han, eller hva som ellers fikk politikerne til å snu, vil ingen snakke med NRK om.

– Det jeg kan si er at partene er enige om å prøve å komme til en avtale under en rettsmekling, sa han etter møtet.

Det stemmer ikke. Varslers advokat har, etter politikernes oppfordring i forrige uke, tatt kontakt for å imøtekomme politikernes ønske om å løse saken utenfor rettssalen.

Hun har foreløpig ikke fått svar.

KS-ADVOKATEN: Geir Winters bistår kommunen i varslersaken. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Politikerne gjorde helomvending

Flertallet av politikerne i Eidskog ønsket altså etter valget et forlik med varsleren.

Ønsket var så sterkt at det var et viktig punkt i forhandlingene rundt hvem som skal ha makta i kommunen.

Varaordfører Per Olav Stenslet (H) sa i forrige uke til NRK at målet var et forlik utenfor retten. Gjermund Fjeldskogen (Frp) sa at flertallet forpliktet seg å legge til rette hvis varslerens advokat tok kontakt.

Nå forteller Stenslet at det på nåværende tidspunkt ikke vil bli gjort forsøk på å komme til enighet om en avtale utenfor retten.

VIL IKKE FORKLARE SNUOPERASJON: Varaordfører Per Olav Stenslet (H). Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Vi forholder oss til den tidsplanen som Glåmdal tingrett har satt opp, sier han nå.

Partene skal i så fall møtes i Glåmdal tingrett 20. november

Kari Breirem som er varslers advokat, har altså tatt kontakt med politikerne for å få til en avtale utenfor retten.

Breirem stusser dermed over at politikerne går inn for å møtes i retten.

– På den annen side er det egentlig ingenting som burde overraske lenger. I denne saken har det skjedd mye, men jeg hadde sett for meg en smidigere løsning der partene satte seg sammen uten rettens bistand, sier Breirem.

VARSLERS ADVOKAT: Kari Breirem er varslers advokat i saken. Hun forstår ikke politikernes snuoperasjon.

Hun sier videre at hun håper kommunen stiller i retten med den nødvendige klokskapen som skal til for å komme fram til en avtale som begge parter kan godta.

Ordføreren i førersetet

Ap-ordfører Kamilla Thue er altså en av fire, som den ansatte varslet om.

Etter det NRK kjenner til stilte varaordfører Per Olav Stenslet (H) spørsmål ved habiliteten til ordfører Kamilla Thue i det lukkede møtet tirsdag.

Men flertallet, som Ap, Sp og SV, stemte for at Thue var habil. Hun får dermed være med i den videre behandlingen av saken.

Det er også Thue som skal representere kommunen i rettsforhandlingene.

VARSLEREN: Reagerer på politikernes helomvending, men er klar for rettssak. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Ifølge lovverket er det ordfører som representerer kommunen i slike saker, sier KS-advokat Winters.

– Kan det være et problem med tanke på at det er en konfliktsituasjon?

– Jeg har ikke oppfattet at det er noen stor konflikt. Jeg tror ordføreren klarer å forholde seg profesjonelt til dette. Det er mitt inntrykk, sier Winters.

Varsleren er sterkt uenig i at dette ikke har vært noen stor konflikt.

Ordføreren selv mener det er naturlig at hun representerer kommunen.

– Jeg kommer ikke til å uttale meg på vegne av meg selv. Kommunestyret skal gi meg en fullmakt, og jeg vil høre på hva advokatene våre kommer med, sier Thue.

SENTRAL I KONFLIKTEN: Ap-ordfører Kamilla Thue. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Mye rar praktisering av juss

Professor emeritus i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Erik Boe, har vist interesse for varslersaken i Eidskog.

Han kritiserer kommunens håndtering, uavhengig om det er noe i varslet eller ikke.

– Det at de som er omvarslet har vært med på å forberede, og tatt avgjørelser, i denne saken hele veien, er egnet til å svekke tilliten til om saken blir habilt behandlet. Jeg forstår ikke hvorfor de har gjort det på denne måten. De burde ha trådt til side fra første stund, sier Boe.

Det at ordføreren skal være med i forhandlingene i retten, ser jusprofessoren derimot annerledes på.

– Det er noe helt annet. Der vil ordføreren være part i en rettstvist. Innenfor jussen er det helt naturlig at hun representerer kommunen. Mmen om det er lurt, hvis målet er et forlik, er en helt annen sak, sier Boe.

